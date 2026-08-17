Kenneth Perez s’est exprimé dans Dit was het Weekend sur le comportement de Leeroy Echteld sur le bord du terrain lors du match entre le FC Utrecht et l’AZ (1-4). Le consultant n’a pas apprécié l’attitude de l’entraîneur du club d’Alkmaar.

Samedi soir, Utrecht et l’AZ se retrouvaient à De Galgenwaard. Le score est longtemps resté à égalité, jusqu’à ce que Peer Koopmeiners fasse rentrer directement un corner dans le but dans le temps additionnel de la première période : 1-0.

Après la pause, tout s’est accéléré. Grâce à Weslley Patati et Mexx Meerdink, l’AZ menait déjà 0-3 après 49 minutes. Finalement, Utrecht a réduit l’écart par l’intermédiaire d’Artem Stepanov, mais Ayoub Oufkir a mis fin à tout espoir : 1-4.

L’AZ a eu droit aux compliments de Perez, mais le consultant danois d’ESPN n’a pas apprécié Echteld. « Tout ce cinéma sur le bord du terrain, ça m’agace vraiment », lâche-t-il d’emblée.

« La semaine dernière, on a entendu que la KNVB allait sévir plus durement face aux plaintes des entraîneurs… Cela n’a tout simplement pas sa place », poursuit l’ancien joueur, passé notamment par l’AZ et l’Ajax.

« En tant que quatrième arbitre, ce n’est vraiment pas agréable non plus de voir sans arrêt un type furieux débarquer vers vous. » Echteld a finalement reçu un carton jaune, mais pour Perez, ce n’était pas suffisant. « Qu’est-ce que ça peut lui faire ? Donnez-lui directement un rouge ! Qu’il dégage ! Qu’il arrête ! »

Sur le but de Koopmeiners, Echteld a attrapé l’entraîneur des coups de pied arrêtés, avant que le duo ne célèbre le but avec exubérance. Là aussi, Perez n’a pas supporté la scène. « Cette célébration avec l’entraîneur des phases arrêtées… Allez, franchement. Comportez-vous normalement. C’était vraiment trop de théâtre », conclut-il.