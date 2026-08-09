Kenneth Perez dithyrambique sur Marc ter Stegen après ses débuts avec l’Ajax : « Le deuxième gardien le plus à l’aise balle au pied des Pays-Bas »

Marc ter Stegen a réussi ses débuts avec l’Ajax dimanche contre le PEC Zwolle. Le gardien a gardé sa cage inviolée et a aussi joué un rôle important dans la victoire finale 0-2 grâce à un arrêt crucial avant la pause. Consultant dans Dit was het Weekend sur ESPN, Kenneth Perez s’est montré élogieux envers le routinier de 34 ans.

À la 34e minute, alors que le score était de 0-0, l’Ajax a semblé sur le point d’être mené lorsque Tobias Sommer s’est retrouvé en position de reprendre de la tête un centre millimétré de Dylan Mbayo. Ter Stegen a toutefois sauvé l’Ajax avec un réflexe félin.

Le joueur prêté par le FC Barcelone a également livré un match solide après cet arrêt. Après le carton rouge de Sherel Floranus, les Amstellodamois ont fait la différence en fin de match grâce à Jorthy Mokio et Julian Brandt.

Perez choisit Ter Stegen comme son « homme du week-end ». « D’abord parce que je trouve vraiment particulier que quelqu’un du FC Barcelone vienne aux Pays-Bas pour garder les buts. Cela a été tout un feuilleton, mais il est finalement venu. »

« J’ai aussi entendu Ryan Thomas (capitaine du PEC, ndlr) dire que c’est “un autre type de gardien”. Je pense qu’il va vraiment devenir très important pour l’Ajax. Surtout aussi avec ses pieds. » Perez voit toutefois un gardien en Eredivisie qu’il juge supérieur dans le jeu au pied.

« Koeman reste quand même le gardien le plus à l’aise balle au pied des Pays-Bas, mais je pense qu’il arrive juste derrière, à la deuxième place », glisse le Danois, plein de compliments pour le portier de Telstar. Koeman a encore disputé un excellent match samedi sur la pelouse du NEC (1-2).

« Vous allez beaucoup vous amuser avec lui », poursuit Perez au sujet de Ten Stegen. « Surtout grâce à ses bons arrêts. Il faut vraiment frapper dans le petit filet pour marquer contre lui. Je le pense vraiment. Il en a l’habitude à Barcelone, c’est vraiment une différence. »

« Comme Unnerstall a été très important pour le FC Twente il y a quelques saisons, il va l’être pour l’Ajax », en est convaincu Perez. Ter Stegen se tourne désormais avec l’Ajax vers le troisième tour préliminaire de la Conference League contre le Shelbourne FC. Le match retour aura lieu jeudi en Irlande.