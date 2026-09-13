Kenneth Perez est profondément impressionné par le jeu proposé par Feyenoord dimanche contre le PEC Zwolle. Les Rotterdamois se sont imposés sur le score sans appel de 0-7 et c’est surtout la première période qui a fortement marqué l’analyste d’ESPN : « C’était de très loin la meilleure mi-temps d’une équipe que j’aie vue depuis longtemps. »

Feyenoord s’est brillamment remis à Zwolle de la douloureuse défaite 5-1 contre le FC Barcelone en Ligue des champions. L’équipe de Giovanni van Bronckhorst a dominé dès la première minute, a touché le poteau à deux reprises très tôt par l’intermédiaire de Givairo Read et a finalement infligé la plus lourde défaite de l’histoire du club du PEC.

Perez a surtout apprécié le jeu en mouvement des Rotterdamois. « C’est évidemment très facile de dire que Zwolle n’était pas à la hauteur et n’a rien fait, mais nous avons aussi vu Zwolle poser des problèmes à d’autres équipes. Ce contre quoi ils n’ont pas pu lutter aujourd’hui, c’est le schéma de déplacements de Feyenoord. »

Le rythme dans les combinaisons a également retenu l’attention de Perez. « J’ai surtout trouvé qu’ils sentaient très bien quand ils devaient jouer le ballon en une touche et quand ce n’était pas nécessaire. Si vous jouez beaucoup en une touche, vous mettez du rythme dans le match et cela signifie automatiquement que des joueurs se démarquent. »

Selon l’ancien milieu de terrain, Feyenoord était constamment en mouvement, ce qui empêchait presque totalement le PEC d’entrer dans les duels. « À l’entraînement, il y a des exercices avec lesquels vous essayez d’obtenir cela, car si vous voulez jouer en une touche, les joueurs doivent toujours bouger. Feyenoord l’a fait en permanence. C’était en fait un immense toro. »

Marciano Vink s’est montré au moins aussi enthousiaste sur ce qu’il a vu à Zwolle. « Je n’ai pas vu d’équipe jouer une telle première période que Feyenoord, où tout fonctionnait. »

Feyenoord avait tellement de mouvement, tellement de profondeur et tellement de belles combinaisons. C’était vraiment du football de très haut niveau », a ainsi conclu Vink.