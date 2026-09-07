Kenneth Perez : « Après une seule mi-temps d’Ajax - PSV, tu te dis : il doit aller au PSG ou au Bayern Munich ! »

Kenneth Perez est impressionné par la prestation de Jorthy Mokio contre le PSV. Le milieu de terrain de 18 ans de l’Ajax a surtout impressionné avant la pause, mais a dû sortir en seconde période à cause de crampes, et c’est précisément ce point qui inquiète Perez.

Mokio était titulaire avec l’Ajax et a finalement tenu 73 minutes. « Si Mokio s’était arrêté après une mi-temps, tu aurais dit : il doit jouer au Paris Saint-Germain ou au Bayern Munich », affirme Perez lundi soir dans Voetbalpraat sur ESPN.

Après la pause, l’ancien milieu de terrain a toutefois aussi vu ce qui manque encore au grand talent de l’Ajax. « Il est alors le premier à avoir des crampes, le premier à être à bout. Et cela n’est évidemment pas suffisant pour pouvoir suivre dans ces matches de Ligue des champions, au très haut niveau de rythme. »

« Là, tu tiens dix minutes et tu te fais balayer. C’était dommage, parce qu’est-ce qu’il a été bon et qu’est-ce qu’il est habile. »

Le journaliste Willem Vissers souligne que Mokio, à 18 ans, a encore largement le temps de se développer. « Il doit encore franchir ce palier. Et la question est : peut-il franchir ce palier ? C’est évidemment toujours la question. »

Perez voit toutefois là un problème pour le développement futur du Belge. « Tu ne peux pas franchir ces paliers si tu ne joues pas », dit l’analyste, en faisant référence à la concurrence de la recrue Sofyan Amrabat. « Et le problème aux Pays-Bas, c’est que si tu ne joues pas, alors tu ne joues vraiment nulle part. Si tu ne joues pas en équipe première, tu ne joues pas non plus avec Jong. Alors que Mokio pourrait même encore jouer en A1 (actuelle équipe des moins de 19 ans, NDLR), je pense. »

Vissers ajoute : « À l’Ajax, cela fait des années qu’ils réclament un numéro 6. Ils ont recruté Amrabat, parce qu’ils disent : Mokio est plutôt bon, mais pas pour le niveau qu’ils visent. »

Perez estime toutefois que Mokio peut surtout l’imposer lui-même en atteignant son niveau de manière régulière. « C’est aussi de sa propre faute, parce que s’il produisait cela à chaque fois, y compris à l’extérieur contre l’Excelsior, ils n’auraient jamais eu besoin d’aller chercher un numéro 6. »