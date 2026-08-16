L’AZ a récemment parfaitement lancé sa nouvelle saison avec une victoire 0-4 contre le champion des Pays-Bas, le PSV, lors du Johan Cruijff Schaal. Lors de la première journée d’Eredivisie, les joueurs d’Alkmaar se sont ensuite défaits de l’ADO La Haye (0-2), avant de balader par moments le FC Utrecht samedi dans leur propre stade (1-4). L’analyste Kenneth Perez est dithyrambique sur l’AZ dans son ensemble, mais en même temps aussi très critique envers Kees Smit.

L’AZ est, avec le FC Groningue, la seule équipe à avoir pris le maximum de points lors des deux premiers matches et occupe la tête de l’Eredivisie à la différence de buts (+5 contre +4). « À part les cinq premières minutes, je suis extrêmement, extrêmement impressionné par l’AZ. Par la manière dont ils ont réussi à reprendre totalement le match en main. »

Le FC Utrecht a bien joué lors de la phase d’ouverture, mais a ensuite été par moments trimballé dans tous les sens par un AZ joueur et décomplexé. « Plus tard, on a aussi vu que Correia (entraîneur d’Utrecht, ndlr) n’a pas vraiment les footballeurs pour la manière dont il veut jouer. Mais la façon dont ils (l’AZ, ndlr) parviennent quand même à ressortir sous pression… », complimente Perez.

« Et là, il vous faut un attaquant capable de faire ça : garder le ballon, trouver le bon joueur », poursuit Perez, également très élogieux sur la prestation de Mexx Meerdink, auteur d’un but. « Celle-ci, la manière dont il pose le ballon ici, et celle-là aussi », savoure Perez en regardant les images de l’attaquant.

Kees Smit a laissé une impression nettement moins bonne à l’analyste danois. « À chaque fois, il prenait la mauvaise décision, ce qui était terriblement irritant. Joue-le donc dans l’espace là-bas vers Daal ! », analyse Perez sur des images de Smit. « Là, tu as tout éliminé. Non, revenir en arrière. Mon Dieu, que Smit a pris beaucoup de mauvaises décisions au poste de numéro 10 ! »

« C’était vraiment le mérite des jeunes qui ont continué à oser, ainsi que de Meerdink. Kwakman, qui a bien joué au milieu de terrain, avec Koopmeiners dans l’équilibre. Kwakman jouait bien. J’ai pris du plaisir avec l’AZ, vraiment pris du plaisir à les voir. »

« Avant, quand tu allais à Utrecht, tu étais toujours assez impressionné, parce qu’ils commencent évidemment toujours de manière furieuse. Il faut donc rester concentré un moment pour s’en sortir et ne pas entrer dans tout ce cirque. Ils l’ont fait parfaitement », conclut Perez.

Kees Kwakman revient ensuite sur les critiques envers Smit. « Smit a tendance, en tant que numéro 10, à se tenir très près du milieu de terrain. Ce n’est pas si étrange, il veut vraiment beaucoup avoir le ballon et c’est aussi là qu’il est à son meilleur. Mais il devra quand même ajouter à son jeu le fait de s’en éloigner de temps en temps, comme le font en réalité Valente et Zechiël à ce poste. »

« Il touche alors le ballon un peu plus tard, mais quand il joue à ce poste de numéro 10, il redescend quand même encore vers le ballon, et regardez à quel point les distances sont alors courtes », décrit Kwakman au sujet d’une situation d’entonnoir à l’AZ.

« Mais si vous le laissez partir et prendre de la vitesse... C’est évidemment là qu’il est formidable. Seulement, en tant que numéro 10, il doit aussi parfois ne pas vouloir le ballon. Et c’est bien difficile pour quelqu’un qui est peut-être le meilleur footballeur », conclut Kwakman.