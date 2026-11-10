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Kenan Yildiz se rapproche de son retour très attendu avec la Juventus, après plusieurs mois d’absence sur blessure. Le talentueux attaquant a récemment donné des nouvelles encourageantes de sa convalescence et révélé qu’il espérait enfin retrouver les terrains en décembre.

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Une excellente nouvelle sur le front des blessures pour la Juventus

Yildiz se rapproche enfin d’un retour sur les terrains avec la Juventus après une période frustrante loin des terrains. Le joueur de 21 ans est indisponible en raison d’une blessure depuis août, un coup dur pour le club italien. Selon Tuttosport, le talentueux attaquant reprendra bientôt son programme d’entraînement individuel au centre de la Continassa.

Il augmentera ensuite progressivement sa charge de travail physique afin de retrouver le rythme de la compétition. Yildiz ne sera pas prêt à jouer dès la fin de l’actuelle trêve internationale. La Juventus gère sa convalescence avec précaution pour qu’il revienne dans une condition physique optimale.

Yildiz précise la date de son retour

L’attaquant a récemment assisté, lundi, à une cérémonie à Bologne pour recevoir le prix Bulgarelli du numéro 8. À cette occasion, il a donné des nouvelles très encourageantes de sa rééducation. Yildiz a confirmé aux personnes présentes qu’il prévoyait de revenir « en décembre ». Le numéro 10 de la Juventus a exprimé son profond désir de retrouver le terrain et d’apporter sa contribution aux côtés de ses coéquipiers.

« Je me sens bien et j’espère rejouer bientôt », a expliqué Yildiz au sujet de sa condition physique. « La Juventus me manque énormément. La sensation de jouer au football me manque. »

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Faire sans le numéro 10

La Juventus a dû traverser les premiers mois de la saison sans son principal atout créatif. Malgré cette absence longue et frustrante, Luciano Spalletti a notamment refusé d’invoquer la blessure comme excuse.

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Le club et le personnel médical ont désormais établi un calendrier précis pour sa réintégration progressive. Un retour contre Monza le lundi 14 décembre, à l’Allianz Stadium, est actuellement considéré comme l’objectif le plus réaliste. Yildiz souhaite néanmoins accélérer le processus si son corps le lui permet au cours des deux prochaines semaines. Le staff technique suivra de près ses progrès quotidiens à mesure qu’il intensifiera ses entraînements.

Des échéances importantes attendent l’attaquant

Si le match contre Monza reste l’objectif principal, la Juventus espère discrètement que Yildiz pourrait intégrer le groupe pour un match encore plus tôt. Un retour anticipé serait bienvenu avant un calendrier hivernal chargé.

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Une récupération plus rapide pourrait lui permettre de jouer lors du match de championnat à domicile contre l’Udinese le 6 décembre. Il pourrait aussi faire le déplacement à Bucarest pour le match de Ligue Europa contre Hapoel Be’er Sheva, quatre jours plus tard. Un retour en décembre constituerait en tout cas un renfort majeur pour la Juventus à la mi-saison. Yildiz va désormais se consacrer entièrement à son travail individuel à la Continassa pour concrétiser ce retour.