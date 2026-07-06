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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ken est-il en contact avec Trump ?… Thomas Tuchel s'en prend à la « FIFA »

T. Tuchel
H. Kane
F. Balogun
Angleterre
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États-Unis vs Belgique
Belgique
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É.-U.
Belgique

La décision de la Fédération internationale provoque un tollé général

Thomas Tuchel, le sélectionneur de l’Angleterre, a déclenché une nouvelle polémique à propos de la Coupe du monde 2026 en critiquant la décision de la FIFA d’annuler l’expulsion de l’attaquant américain Folarin Balogun, avant de lancer, ironique : « Harry Kane doit-il demander l’avis de Donald Trump ? »

L’attaquant américain avait écopé d’un carton rouge lors du match de seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine et devait logiquement purger sa suspension face à la Belgique en huitièmes. Toutefois, la FIFA a levé cette sanction pour une durée d’un an, en application de l’article 27 de son règlement, lui permettant ainsi de prendre part à la rencontre.

Cette décision a provoqué l’ire du camp anglais, d’autant plus que des médias britanniques ont rapporté qu’elle faisait suite à un appel téléphonique du président américain Donald Trump.

« C’est déroutant pour moi », a-t-il expliqué en conférence de presse après la victoire 3-2 de l’Angleterre face au Mexique. « Qui annule la décision, quand et sur quelle base ? Nous voulons des critères uniformes. »

L’Allemand a ajouté : « Ce n’était pas un carton rouge. La vidéo est intervenue. La décision a été prise. Pourquoi est-elle annulée maintenant ? »

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Il a poursuivi, ironique : « Va-t-on annuler le carton jaune injustement reçu par Michael Olise ? Allons-nous contester l’expulsion de Jarell Quansah ? Harry Kane doit-il solliciter le président Trump ? Peut-être ! »

De son côté, la Fédération belge a fait part de son « étonnement » et indiqué dans un communiqué qu’elle « étudiait toutes les options disponibles » pour contester cette décision avant le match contre les États-Unis.

Les États-Unis et la Belgique doivent s’affronter lundi soir à Seattle, dans un climat de vive polémique sur l’équité de cette décision et ses répercussions sur le tournoi.

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