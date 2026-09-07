Keïta : notre objectif est d'écrire l'histoire face au Real, et je n'oublierai jamais ce geste de Mourinho

Cristian Chivu, l'entraîneur de l'Inter, a affirmé que son équipe était déterminée à « écrire des pages importantes dans l'histoire du club », avant d'affronter le Real Madrid pour son entrée en lice en Ligue des champions, au stade Santiago-Bernabéu.

Les Nerazzurri disputent l'un des matches d'ouverture les plus difficiles possibles en Europe, en retournant sur la pelouse où José Mourinho avait mené l'équipe à l'une des victoires les plus mémorables de son histoire en 2010.

Cette fois, Mourinho prendra place sur le banc adverse, après son retour récent au Real Madrid, tandis que Chivu dirige l'Inter pour sa deuxième participation en Ligue des champions en tant qu'entraîneur de l'équipe.

Chivu était l'un des éléments de l'Inter sacré du triplé sous la direction de Mourinho, et il conserve toujours une relation personnelle forte avec le technicien portugais, mais il a assuré que sa propre philosophie de football s'était développée de manière indépendante.

Chivu a déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse d'avant-match : « Nous avons le devoir d'écrire des pages importantes dans l'histoire de ce club. »

Il a ajouté : « Ces dernières années, ce club a atteint un niveau important dans la compétition qu'est la Ligue des champions, et nous devons écrire d'autres pages de son histoire. »

Il a poursuivi : « Mes sentiments dans ce stade ? Il est devenu bien plus beau. Aujourd'hui, il est plus moderne, et c'est un plaisir pour tout le monde d'avoir l'occasion de disputer un match dans ce stade. »

Il a enchaîné : « Mourinho est une personne spéciale pour moi. Le rencontrer a été un coup de chance. Il m'a aidé pendant le moment le plus difficile de ma vie, et je ne l'oublierai jamais. »

Malgré ses liens étroits avec Mourinho, Chivu a rejeté l'idée que l'ancien entraîneur du Real Madrid ait eu une influence directe sur sa philosophie tactique.

Il a expliqué : « Je n'ai jamais imité personne. J'ai ma propre idée du football, que j'ai bâtie lorsque j'étais joueur et durant mes années dans le secteur des jeunes, où j'ai eu l'occasion d'expérimenter des choses qui m'aident au cours de ces années. »

L'Inter fait face à un défi immense à Madrid, les Nerazzurri n'étant pas parvenus à s'imposer au stade Santiago-Bernabéu depuis six décennies. Chivu accepte la difficulté de la rencontre, mais il ne veut pas que son équipe renonce à ses principes.

Il a déclaré : « Jouer au Santiago-Bernabéu n'est facile pour personne. Cela fait 60 ans que l'Inter n'a pas gagné ici. »

Il a ajouté : « De nombreuses équipes ont souffert pour tenter de s'imposer ici. Nous ferons de notre mieux, mais sans changer notre identité. Nous voulons être dominateurs, et nous voulons montrer que nous avons progressé. Il n'existe pas de manière idéale d'affronter le Real Madrid. »

L'entraîneur a également été interrogé sur la possibilité que les nouvelles recrues comme Luis Henrique et Stones obtiennent des rôles de titulaires, mais il a insisté sur le fait que tous les éléments de l'équipe auraient un rôle dans le match.

Chivu a conclu : « Ce n'est pas celui qui commence qui compte, mais les 16 joueurs qui ont l'occasion de contribuer au match. Ce qui s'est passé lors des trois premiers matches de championnat en est la preuve. Demain, vous verrez mes choix et les décisions que je prendrai. »



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