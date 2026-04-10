Keisuke Honda, 39 ans, légende du VVV, s’engage à la surprise générale avec le douzième club de sa carrière

Keisuke Honda, libre depuis novembre 2024, poursuit finalement sa carrière de footballeur professionnel. Le milieu de terrain de 39 ans, passé par le VVV-Venlo et le Vitesse, a officiellement signé au FC Jurong.

Le Japonais portera le maillot du club singapourien dès la saison prochaine, dans le cadre d’un nouveau projet sportif.

Actuellement connu sous le nom d’Albirex Niigata, le club évoluera sous cette nouvelle identité à partir de la saison prochaine et espère, grâce à la présence de Honda, accroître son influence sur le continent asiatique.

L’ancien meneur de jeu avait initialement pris sa retraite il y a quatre ans, avant de revenir en 2024 pour une brève expérience au Paro FC (Bhoutan), où il n’a disputé que 135 minutes, réparties sur deux matchs officiels.

Avant cela, son dernier match officiel remontait au 3 novembre 2021, sous les couleurs du FK Sūduva en Lituanie. Il fêtera ses 40 ans en juin.

Le président Daisuke Korenaga se félicite de l’arrivée de ce joueur comptant 98 sélections avec le Japon : « Pour bâtir un beau château, il faut des fondations solides. Avec Keisuke Honda, nous ajoutons une expérience de classe mondiale à ces fondations. Nous voulons laisser un héritage qui durera cent ans. Tout pour la victoire et pour l’avenir. »

Jurong sera son douzième club après Nagoya Grampus, VVV Venlo, le CSKA Moscou, l’AC Milan, Pachuca, Melbourne Victory, Vitesse, Botafogo, Neftchi Bakou, FK Sūduva et Paro FC.