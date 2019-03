Kehrer : "On veut montrer qu'on est un groupe uni et soudé"

Thilo Kehrer était en conférence de presse après son coach. L'Allemand a insisté sur le fait que son équipe veut montrer toutes ses qualités au Parc.

Comment aborder le match ?

Je pense qu’il faut commencer ce match demain à 0-0. Notre seul objectif c’est de gagner ce match. On veut montrer qu’on est un groupe uni et soudé.

Je ne sens pas qu’on a plus de pression. On travaille bien, on est concentré, on veut montrer que c’est difficile de jouer ici avec nos supporters.

L'article continue ci-dessous

Sur Mbappé

Je pense que ce n’est pas difficile à voir quel style d'attaquant il est : il est très rapide, il a d’énormes qualités, une finition clinique, et il est encore jeune, il est très important pour nous.

Un possible scenario comme face à Barcelone ?

On n’a pas parlé de ça, on parle du match qu’on joue maintenant, du présent. On parle de l’état d’esprit qu’on a montré, on a confiance en nous, on est un groupe fort et on a de grands joueurs. Notre seul objectif est de gagner ce match, on ne pense qu’à ça.

Son intégration

Je me sens très bien, je suis bien intégré dans l’équipe et dans la ville de Paris. Tout se passe bien, comme l’équipe je peux m’améliorer. On progresse chaque jour et on peut le voir à chaque match. Je vais continuer comme ça, dans cette direction.

Le plus important c’est nous, tout dépend de nous. On analyse Manchester comme les autres équipes aussi mais c’est nous qui voulons dominer ce match. On veut jouer bien à domicile.

Sabrina Belalmi, au Parc des Princes