Kees van Wonderen à propos d’un joueur du Feyenoord : « J’ai le sentiment qu’il est revenu fatigué de la trêve internationale »

Feyenoord s’est imposé 3-2 mercredi soir face à Como 1907 en Ligue des champions, porté par les performances d’Anis Hadj Moussa et de Gjivai Zechiël. L’analyste de Ziggo Sport, Kees van Wonderen, estime toutefois que Zechiël peut être encore meilleur, comme il l’a expliqué après la rencontre.

Mené 0-1 dans son stade De Kuip, Feyenoord a ensuite complètement renversé la situation. Zechiël, Hadj Moussa et Robert Sánchez, contre son camp, ont permis au club de mener 3-1 à quelques instants de la fin. Anastasios Douvikas a finalement ramené le score à 3-2.

Van Wonderen a vu plusieurs joueurs briller du côté de Feyenoord. « Nous avons parlé de Zechiël. Mais Hadj Moussa et Read se sont également montrés », commence l’analyste.

« Et il y en a d’autres qui prouvent, au plus haut niveau, qu’ils peuvent rivaliser et faire la différence dans un match serré. »

Il revient ensuite plus longuement sur Zechiël. « J’ai le sentiment qu’il est revenu vraiment fatigué de la période internationale, ce qui n’a rien d’étonnant. » Le milieu de terrain de 22 ans a fait ses débuts avec l’équipe des Pays-Bas lors de la dernière période internationale, mais a également joué avec les Espoirs néerlandais.

« Imaginez donc tout ce qu’il a encore à offrir », poursuit Van Wonderen. « Pour tout le monde à Feyenoord, c’est un plaisir de le voir jouer et progresser. Et quand il sera en plus frais, ce sera encore plus plaisant. »

Zechiël évoque ensuite lui-même sa bonne forme. « Je peux être moi-même grâce aux entraîneurs et au staff, mais aussi grâce aux joueurs, qui me donnent de la liberté et de la confiance. Ils me cherchent souvent pour me donner le ballon. Et je pense qu’il règne tout simplement une excellente ambiance dans l’équipe. Tout le monde travaille très dur pour les autres. Ça donne de la liberté », explique le joueur de Feyenoord.