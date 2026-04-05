Kees Kwakman est très inquiet face à une tendance préoccupante au sein du Feyenoord

Robin van Persie a vu Anis Hadj Moussa, Leo Sauer et Anel Ahmedhodzic rejoindre cette semaine l'infirmerie du Feyenoord. La longue liste de blessés au stade De Kuip suscite l'incrédulité de Kees Kwakman à la veille du match à l'extérieur contre le FC Volendam.

« Il y a bien sûr des phases dans une saison où les choses peuvent mal tourner », commence Kwakman dans son analyse pour ESPN. « Dans ce cas, un entraîneur peut encore faire des choix. Mais on constate au cours de la saison qu’il y a des moments où il n’y a plus de choix possible. »

L'analyste de Volendam poursuit : « Pendant la préparation, on se demandait comment Van Persie allait s'en sortir au milieu de terrain de Feyenoord. Mais maintenant, ils sont déjà contents d'en avoir trois. C'est incroyable. Et aujourd'hui encore, il en manque quelques-uns, c'est incroyable. C'est comme ça depuis le début de la saison chez Feyenoord. »

Van Persie et le directeur technique Dennis te Kloese étaient furieux de la déchirure musculaire subie par Sauer en Slovaquie. Feyenoord voulait que l’ailier gauche ne joue que quelques minutes en tant que remplaçant, mais le sélectionneur Francesco Calzone l’a tout simplement titularisé. Les Rotterdamois exigent désormais une compensation financière.

Karim El Ahmadi donne son avis sur la question épineuse concernant Sauer. « Si ce match est si important et que tout le pays te soutient parce que tu es un joueur clé, alors moi aussi, je me donnerais à fond. Sauer pouvait aller à la Coupe du monde et voulait le faire pour son pays. Je pense toutefois qu’il a joué un rôle prépondérant dans cette décision. »

Kwakman complète les propos de son collègue analyste : « Mettez-vous à la place de Sauer. La Slovaquie pouvait encore atteindre la finale des barrages, et vous auriez alors pu le titulariser pour ce match. Il y a beaucoup de scénarios qu’ils auraient pu mieux gérer. Mais avec le recul, c’est surtout très amer pour Sauer et Feyenoord. Son élan leur aurait été très utile aujourd’hui », fait-il référence à la rencontre à Volendam.

La Slovaquie s'est inclinée 3-4 face au Kosovo en demi-finale des barrages de la Coupe du monde. Cela met définitivement fin à ses espoirs de participer à la phase finale qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.