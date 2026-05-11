Kees Jansma règle ses comptes avec Curaçao dans une déclaration musclée après son départ

Le chaos entoure désormais la sélection de Curaçao. Peu après l’annonce du départ du sélectionneur Fred Rutten, le responsable de la communication Kees Jansma a lui aussi présenté sa démission avec effet immédiat. L’ancien porte-parole de l’équipe nationale néerlandaise a expliqué dans une première réaction ne pas approuver la manière dont s’est déroulé le changement d’entraîneur au sein de cette équipe, qui dispute pourtant sa première Coupe du monde.

Le porte-parole de 78 ans a confirmé son départ lundi soir, précisant que l’agitation au sein de la fédération a été décisive. Il souligne que son choix ne repose pas sur une préférence pour Dick Advocaat ou Fred Rutten, mais sur la manière dont la situation s’est déroulée.

« Mon départ n’a rien à voir avec un choix entre Dick Advocaat et Fred Rutten, mais tout avec la manière dont les événements se sont déroulés », explique-t-il à Sportnieuws. « D’abord, Dick Advocaat a démissionné, ce qui était triste et regrettable. Tout le monde a trouvé cela malheureux. Puis, alors que la situation s’améliorait, le suivant doit à nouveau partir. Je trouve cela injuste. C’est aller trop loin pour moi. »

Plus tôt dans la journée, on avait appris le retour imminent d’Advocaat sur le banc de Curaçao. Rutten, nommé après le départ du « Petit Général », a jeté l’éponge alors que la pression sur son poste ne cessait de monter.

Depuis plusieurs jours, le retour d’Advocaat se murmurait : une fois l’amélioration de l’état de santé de sa fille confirmée, les joueurs ont exprimé de plus en plus fort leur souhait de le voir prendre les rênes pendant la Coupe du monde aux États-Unis.

Selon plusieurs sources, le sponsor Corendon serait également intervenu activement dans ce dossier. La fédération a d’abord maintenu Rutten à son poste, mais sa position est rapidement devenue intenable. Advocaat revient donc aux commandes de cette équipe qui effectue ses débuts en Coupe du monde.