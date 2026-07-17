Harry Kane, la star de l’Angleterre, a réagi à l’élimination des « Three Lions » de la course au titre mondial 2026, suite à leur défaite 1-2 contre l’Argentine en demi-finale.

Sur son compte « X », l’attaquant a confié : « Aucun mot n’est assez fort pour dissiper ce sentiment de profonde tristesse… Nous étions proches, très proches d’atteindre une nouvelle finale, mais cela n’a pas suffi. Nous avons donné tout ce que nous avions au cours des sept dernières semaines, c’est pourquoi il est difficile d’accepter de s’arrêter avant d’avoir atteint notre objectif. »

Il a ajouté : « Je sais que les attentes sont élevées, et à juste titre : cela fait huit ans que nous frôlons le succès, mais il nous manque toujours cette dernière pièce du puzzle. Nous devons maintenant prendre du recul, analyser ce qui s’est passé, puis trouver les moyens de progresser. Je suis très fier de ce que les joueurs ont accompli et de ce que nous avons montré tout au long de ce tournoi, après avoir surmonté des matchs difficiles et des situations compliquées. »

Il a ajouté : « Il y a des souvenirs qui resteront gravés dans nos mémoires, à nous les joueurs, et je suis sûr qu’ils resteront également gravés dans les vôtres, à vous les supporters, pendant de nombreuses années. La quête de la gloire ne signifie pas toujours que l’on y parvienne. Il faut se battre pour l’atteindre, essuyer des échecs, puis se relever et continuer à essayer, et c’est ce que nous ferons. Il n’y a pas d’autre voie que de continuer à croire en nous-mêmes et de poursuivre le combat. »

Il a conclu : « Merci à tous les supporters qui ont fait le déplacement pour nous encourager dans les tribunes. Merci à tous ceux restés au pays qui ont cru en nous. Merci aux joueurs et au staff technique pour tout ce que vous avez donné. Et comme toujours, que nous ayons gagné ou perdu, nous en tirons des leçons et nous repartons de plus belle. »



