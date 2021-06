Keane s'interroge sur la "maturité" de Pogba après l'élimination de la France

La légende des Diables rouges a été « frustrée » par la performance du milieu de terrain français contre la Suisse lors des huitièmes de finale.

La "maturité" de Paul Pogba a été remise en question par Roy Keane après que la star de Manchester United ait été accusée de manque de "discipline défensive" suite à l'élimination de l'équipe de France de l'Euro 2020 ce lundi soir. La France a subi une défaite surprenante contre la Suisse après une séance de tirs au but en huitièmes de finale à la National Arena de Bucarest, alors qu'elle menait 3-1 à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Les finalistes de l'Euro 2016 et les champions du monde en titre ont perdu le fil alors qu'ils avaient marqué deux buts de plus que la Suisse, Pogba figurant parmi les coupables de ce retour de la Suisse au tableau d'affichage. En effet, le milieu de Manchester United est notamment fautif sur le troisième but de la Suisse, perdant le ballon permettant à l'adversaire d'aller égaliser et forcer une prolongation.

Pogba a marqué le troisième but de la France, envoyant un tir imparable juste à l'extérieur de la surface, mais Roy Keane pense que le milieu de terrain a laissé tomber son équipe de l'autre côté du terrain, lorsqu'il fallait défendre. "Je regarde le but qu'ils ont concédé dans le temps additionnel, où il était vraiment négligent au milieu de terrain. C'est sur ça que je serais critique", a déclaré la légende de Manchester United à ITV Sport.

Vieira aussi attend plus de Pogba

"Cela semble dur parce qu'il a fait des trucs brillants. Il n'y a aucun doute sur la qualité de Paul, mais c'est juste l'autre truc, sa maturité. Nous avons mentionné tout cela. Manchester United a également eu tous les problèmes, peut-il jouer dans un milieu de terrain à deux, il ne peut probablement pas parce qu'il n'a pas la discipline. Il était à son meilleur à la Juventus où il avait un peu plus de liberté et était probablement entouré de plus d'hommes et de personnages, ils avaient des joueurs de meilleure qualité", a analysé l'Irlandais.

"Même ce soir, il te laisse frustré. Malgré toutes ses qualités brillantes, je pense toujours qu'il manque de discipline défensivement. C'est la clé (pour passer au niveau suivant). Les meilleurs joueurs le font semaine après semaine. Paul ne fait pas ça", a conclu Roy Keane. L'ancien milieu de terrain d'Arsenal et de France Patrick Vieira, qui a connu des batailles célèbres avec Keane, a fait écho aux commentaires de l'ancien international irlandais.

"Je suis tout à fait d'accord", a déclaré Vieira. "Quand vous regardez son potentiel, ce qu'il peut faire au milieu de terrain, vous attendez plus de lui. S'il jouait à côté de Roy, il serait peut-être un joueur différent parce qu'il a besoin de quelqu'un sur le dos qui le met sous pression et qui soit exigeant. C'est frustrant parce qu'il peut donner beaucoup plus que ce qu'il donne à l'équipe". Pogba a débuté les quatre matches de la France à l'Euro aux côtés de N'Golo Kante de Chelsea au milieu de terrain. Il a marqué un but, contre la Suisse, et a également délivré une passe décisive à Karim Benzema, face au Portugal.