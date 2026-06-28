Harry Kane est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Angleterre en Coupe du monde, après avoir trouvé le chemin des filets lors du match contre le Panama.

Samedi soir, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, l’Angleterre a dominé le Panama 2-0.

Les deux buts des « Three Lions » ont été inscrits par Jude Bellingham et Harry Kane.

Harry Kane porte ainsi son total à trois buts dans cette édition.

Selon les données d’Opta, il est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise en phase finale de Coupe du monde, avec 11 réalisations.

Harry Kane dépasse ainsi l’ancien record de Gary Lineker (10 buts).