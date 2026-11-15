Comment regarder Kazakhstan - Slovaquie avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

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Choisissez un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

UEFA Nations League C - Journée 6 16 nov. 2026 - 10:00 Astana Arena

Le Kazakhstan reçoit la Slovaquie à l’Astana Arena pour un match du groupe 3 de la Ligue C de la Ligue des nations de l’UEFA, qui pourrait avoir une incidence importante sur le classement final.

Le Kazakhstan de John van't Schip aborde cette rencontre sous pression après une campagne difficile. Il a perdu trois de ses cinq derniers matches et occupe la quatrième place du groupe. Il devra donc montrer un meilleur visage s’il veut éviter de terminer dernier.

La Slovaquie arrive à Astana en tête du groupe. Vladimir Weiss a bâti une équipe qui s’est distinguée dans le groupe 3, et elle cherchera à conforter sa première place en obtenant un résultat positif au Kazakhstan.

Les deux équipes se sont déjà affrontées au cours de cette édition de la Ligue des nations : la Slovaquie s’était imposée 2-1 à Bratislava en septembre. Le Kazakhstan tentera de prendre sa revanche à domicile, même si sa forme récente n’incite guère à l’optimisme.

Le dernier match de la Slovaquie s’est soldé par un nul 2-2 contre les îles Féroé. Ce résultat a peut-être quelque peu terni sa campagne, mais ne remet pas en cause son avance en tête du classement. Elle reste l’équipe à battre dans ce groupe.

Pour tout savoir sur la manière de regarder ce match en direct, poursuivez votre lecture.

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