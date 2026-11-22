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Kasımpaşa - Alanyaspor : heure du coup d’envoi

Super Lig - Journée 12 22 nov. 2026 - 08:00 Recep Tayyip Erdogan Stadi

Kasımpaşa reçoit Alanyaspor en Süper Lig au Recep Tayyip Erdogan Stadi, à Istanbul.

L’équipe à domicile aborde ce match avec confiance : Kasımpaşa s’est récemment imposé 2-0 sur le terrain de Gaziantep FK et reste ainsi invaincu lors de ses cinq derniers matches officiels.

Alanyaspor cherche en revanche à réagir en championnat après quatre défaites consécutives. Lors de son dernier match, perdu 2-0 contre Trabzonspor, l’équipe est une nouvelle fois restée muette.

Les récents face-à-face plaident aussi en faveur de Kasımpaşa. L’équipe d’Alfred Schreuder a remporté les cinq confrontations directes répertoriées.

Alanyaspor, 14e du classement, se déplace chez le sixième et affronte donc une équipe de la première moitié du tableau. Les données sur la forme et le classement proviennent des statistiques du match.

Voici les informations sur la diffusion à la télévision et en streaming.

Kasımpaşa et Alanyaspor : leur actualité de la semaine

Kasımpaşa est resté invaincu lors de ses cinq derniers matches officiels, avec quatre victoires et un nul. Après un 2-2 contre Beşiktaş, l’équipe s’est récemment imposée 2-0 sur le terrain de Gaziantep FK. Elle a inscrit douze buts et en a encaissé quatre sur cette période. Alanyaspor a enregistré une victoire et quatre défaites sur la même période, dont un revers 2-0 contre Trabzonspor lors de son dernier match. Le club n’avait pas non plus marqué lors de sa défaite 5-0 contre Gençlerbirliği. Sur ces cinq rencontres, Alanyaspor compte cinq buts inscrits et 13 encaissés.

Kasımpaşa - Alanyaspor : compositions d’équipe

Kasımpaşa - Alanyaspor : forme des équipes

Kasımpaşa - Alanyaspor : bilan des confrontations directes

Kasımpaşa - Alanyaspor : les classements