Comment regarder Kashima Antlers - Jeonbuk Hyundai Motors FC avec un VPN

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. Faites appel à un fournisseur de services VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

AFC Champions League Elite - Journée 5 25 nov. 2026 - 05:00

Kashima Antlers reçoit Jeonbuk Hyundai Motors en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le lieu et l’heure du coup d’envoi restent à confirmer. Cette rencontre oppose une équipe proche du sommet du classement de la zone Est à une autre qui a du retard à rattraper.

Kashima occupe la deuxième place du classement de la zone Est et l’équipe de Toru Oniki s’est mise dans une position favorable dans la compétition. Lors de sa dernière sortie, elle a fait match nul 0-0 contre Buriram United, un résultat qui l’a maintenue en bonne position.

Depuis, ses résultats sur la scène nationale ont été contrastés. Une défaite 2-0 face au FC Tokyo a été suivie de deux victoires contre Yokohama F.Marinos en Coupe de la Ligue, puis d’un match nul 1-1 contre Shimizu S-Pulse le 20 novembre.

Jeonbuk est huitième dans la zone Est et l’équipe de Jeong-Yong Chung doit remonter au classement. Elle a battu Johor Darul Ta'zim 2-0 plus tôt ce mois-ci, un résultat bienvenu après un nul 2-2 contre Beijing Guoan.

Sa forme en K-League 1 est préoccupante. Jeonbuk s’est incliné face à Gangwon FC, puis face au FC Séoul, cette dernière défaite s’étant jouée sur un seul but le 21 novembre. L’équipe se déplace donc avec une confiance à retrouver.

Les deux clubs s’étaient affrontés pour la dernière fois dans cette compétition en 2010, et Kashima avait remporté les deux rencontres. Voici comment suivre le match.

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