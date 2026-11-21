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Karlsruher SC - Osnabrück : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 12 22 nov. 2026 - 07:30 BBBank Wildpark

Le Karlsruher SC reçoit le VfL Osnabrück au BBBank Wildpark pour un duel de 2. Bundesliga. Les deux équipes se trouvent dans le dernier tiers du classement et ont un besoin urgent de points.

Le KSC a récemment alterné le bon et le moins bon. Après une convaincante victoire 4-0 contre Darmstadt, il a subi une débâcle 6-1 face à Magdebourg, un revers dont l’équipe de l’entraîneur Maximilian Senft a eu du mal à se remettre.

Osnabrück se rend à Karlsruhe sans grande dynamique. L’équipe de Timo Schultz a perdu quatre de ses cinq derniers matches officiels et se trouve en pleine lutte pour le maintien. Seule éclaircie : une victoire 3-0 contre Greuther Fürth.

Ce duel entre deux équipes du bas de tableau promet un après-midi âprement disputé. Pour les deux camps, l’enjeu dépasse les trois points : il s’agit aussi de retrouver de la stabilité et de la confiance.

Voici où suivre le match en direct, ainsi que toutes les autres informations.

L’actualité de la semaine : qu’est-il arrivé au Karlsruher SC et à Osnabrück ?

Le Karlsruher SC aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Le KSC s’est récemment incliné 2-3 face au VfL Bochum. La défaite 6-1 contre Magdebourg retient particulièrement l’attention et a mis sa défense à rude épreuve. Sur ces cinq matches, Karlsruhe a marqué neuf buts, mais en a encaissé douze.

Sur ses cinq derniers matches de championnat, Osnabrück affiche un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 0-1 contre Kaiserslautern. Le succès 3-0 face à Greuther Fürth reste l’exception positive. Sur cette période, Osnabrück a inscrit cinq buts au total et en a encaissé cinq.

Karlsruher SC - Osnabrück : compositions

Karlsruher SC - Osnabrück : forme récente

Karlsruher SC - Osnabrück : bilan des confrontations directes

Karlsruher SC - Osnabrück : les classements