Karim Oussanaa, l'homme qui fait voyager les footballeurs en jet

De lundi à samedi, Goal vous fait découvrir les métiers décalés autour du football. Ce mardi Karim Oussanaa qui affrète les avions privés des joueurs.

La carrière de Karim Oussanaa a fini par décoller mais pas dans le football. Originaire d'Orléans, l'ancien milieu de terrain a fait ses classes dans l'école de foot de sa ville entre ses 10 et 17 ans, avant de rejoindre Tours puis Marseille-Consolat pour des expériences qui ont tourné court. Après cet échec, le jeune garçon, titulaire d'un baccalauréat scientifique doit se remettre en question. "Un jour mon grand frère m'a dit : 'va faire des CV et travailler à l'usine'. Ça m'a fait bizarre." La réponse vient des réseaux sociaux lorsqu'il entre en contact avec la représentante d'une compagnie de jet-privé. À 20 ans, Karim devient alors apporteur d'affaires et profite de ses connaissances dans le milieu du football, et notamment les joueurs qu'il a croisés sur les terrains, pour se lancer. Et casse les codes dans un milieu qui ne fait pas vraiment de place pour les jeunes commerciaux.

Comme pour Kamal Hill, dont il est l'ami, tout se fait par le bouche-à-oreille. Son premier client arrive donc par l'intermédiaire d'un ami : Florian Tardieu qui le branche avec Ibrahima Konaté, défenseur central de Leipzig. "Ça a vraiment lancé mon business, j’ai une affection particulière pour 'Ibou', il m'a tendu la main. Je fais un vol avec lui et un prix imbattable pour le fidéliser. Et quelques temps après, il me rappelle et me dit : 'j’ai des clients pour toi'...", raconte le jeune homme d'affaire qui a aujourd'hui 23 ans. Arrive alors la jeunesse dorée du . "À chaque fois que je fais un vol à un client, je fais une photo avec lui. Et c’est comme ça, que j’ai commencé à travailler avec des joueurs de . Mais aussi de l’équipe de Espoirs."

Un emploi du temps calqué sur celui des footballeurs

Le business prend un peu plus d'ampleur grâce un autre Orléanais : Florian Thauvin. Les deux hommes se connaissent car ils sont originaires de la même ville. "Je fais un vol pour lui, il me poste sur ses réseaux sociaux et ça explose. C’est comme ça que j’ai commencé à travailler avec des joueurs de l’OM. Puis ça s'est développé, je travaille avec de nombreux footballeurs dans les dix plus gros clubs du monde, de , en passant par Barcelone, , , , ou le PSG..."

Outre le prix, la rapidité est primordiale pour fidéliser sa clientèle. Un coup de fil et le jet, plus l'équipage, sont prêts en deux heures pour celui qui dort d’un seul œil, jamais loin de ses deux téléphones. "Ça m’est arrivé une fois qu’on me demande que ça soit prêt plus vite : un joueur d' qui assistait à l’accouchement de sa femme devait ensuite aller à l'entraînement, se souvient celui qui est aussi réputé pour sa discrétion. Il m’a dit, il faut que je parte immédiatement parce que je vais louper la séance et avoir une amende. J’ai réussi à réserver le jet en quinze minutes et il est arrivé à l’heure."

Avec une clientèle composée à "90% de sportifs de haut niveau et notamment des footballeurs", son activité est calquée sur leur emploi du temps. "Durant la trêve internationale, je peux faire une quarantaine de joueurs qui vont rejoindre leur sélection. Ceux qui évoluent à l'étranger et qui ont trois jours vont aussi m'appeler. Dans une semaine à deux ou trois matches, c'est plus compliqué. Je vais peut-être faire un jet pour un mec qui a une urgence...", décrit Karim Oussanaa. Alors que certains joueurs devraient rejoindre de nouvelles destinations pendant le mercato, son téléphone va lui continuer de sonner.