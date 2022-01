Karim Konaté : L'enfant prodige de Côte d'Ivoire pourrait-il être l'héritier de Didier Drogba ?

La Côte d'Ivoire a produit un grand nombre de grands footballeurs depuis les débuts des Eléphants à la Coupe d'Afrique des Nations en 1965, mais c'est au début des années 2000 que la véritable "génération dorée" du pays a émergé. Emmené par Didier Drogba, la légende de Chelsea, ce groupe comptait plusieurs joueurs influents évoluant dans les meilleurs clubs européens, dont les frères Touré, Yaya et Kolo, Emmanuel Eboue et Salomon Kalou.

Cependant, ils n'ont pas réussi à atteindre la même gloire en équipe nationale qu'avec leurs clubs respectifs, laissant des millions de supporters inquiets, qui rêvaient d'un deuxième titre continental, le premier depuis 1992. Ils ont atteint deux finales de la CAN, en 2006 et 2012, mais les deux se sont soldées par des défaites désastreuses pour les Eléphants, et de nombreux supporters ont juré de ne plus regarder le football par la suite. Leur qualification historique pour la Coupe du monde en 2006 reste le plus grand accomplissement de ce groupe.

Konate dans les pas de certains membres de la génération dorée

Lorsque la Côte d'Ivoire a remporté son deuxième titre de champion d'Afrique, en Guinée équatoriale en 2015, Drogba et un certain nombre d'autres membres de cette célèbre génération dorée avaient pris leur retraite. Yaya Touré était toujours là pour être le capitaine de l'équipe, mais celle-ci s'est rapidement dissoute, les autres vétérans ayant raccroché les crampons peu après. Pendant le reste de la décennie, l'enthousiasme pour le football de club et l'équipe nationale a diminué en Côte d'Ivoire, sans aucune star à admirer, que ce soit au sein du championnat national ou en Europe. L'intérêt a toutefois été ravivé au cours des 18 derniers mois par l'émergence de l'attaquant Karim Konaté, un joueur dont beaucoup espèrent qu'il pourra reprendre le flambeau de Drogba et devenir le leader d'une nouvelle génération de stars.

Konaté est devenu un joueur clé de la première équipe de l'ASEC Mimosas depuis ses débuts en 2020, et l'on croit qu'il peut suivre les traces des anciennes stars de l'ASEC, Kolo Touré, Didier Zokora et Boubacar Barry, en devenant un joueur majeur de l'équipe nationale. "La première fois que j'ai regardé Karim Konaté, il m'a fait penser à la remarquable génération 1998-99 de l'ASEC Mimosas", explique à GOAL Armand N'dri, un fervent supporter du club depuis 30 ans, en référence à l'équipe d'adolescents qui a stupéfié le football africain en remportant la Supercoupe de la CAF à la fin du XXe siècle. "Il a la même poussée et le même esprit. Cela fait longtemps que nous n'avons pas vu une telle sensation. Serait-ce le début de la nouvelle génération dorée ?"

Konaté a certainement parcouru un long chemin en peu de temps. Né à Koumassi, l'un des quartiers les plus pauvres d'Abidjan, la plus grande ville de Côte d'Ivoire, il a été repéré par des recruteurs de l'ASEC alors qu'il participait à une compétition de football de rue. Il est rapidement invité à faire un essai avant d'être inscrit dans le centre de formation du club, bien qu'on ne lui ait pas immédiatement offert une place à l'internat de l'ASEC pour ses jeunes joueurs, et qu'il ait dû couvrir ses propres frais de transport pendant des mois.

Une ascension fulgurante

"C'était l'aspect le plus difficile au début", confie Konate à GOAL. "Parcourir cette longue distance pour se rendre à l'académie et en revenir avec son propre argent, et puis vous ne savez pas si vous serez finalement admis et si on vous donnera une chambre."

Mais ses progrès ont été phénoménaux, et il s'est épanoui tant en classe que sur le terrain. "La partie la plus difficile du processus dans le centre de formation est l'école. La plupart des garçons veulent aller sur le terrain tout de suite, mais cela commence par l'école . Ce n'était pas le cas pour Karim", explique une source du club à GOAL. "Il est arrivé comme s'il était dans une école normale et voulait tout apprendre. Je pense que cela l'a aidé à s'adapter rapidement sur le terrain."

Avant la saison 2020-21, Konaté - ou "Koka", comme on l'appelle parfois - a été invité à rejoindre l'équipe première pour participer à la pré-saison, et a suffisamment impressionné pour être enregistré dans l'équipe première. Il est rapidement devenu un pilier de l'équipe de Julien Chevalier, terminant meilleur buteur du club avec sept buts et contribuant à la conquête du 27e titre national des Jaune et Noir, le premier en trois ans, au cours d'une saison qui a vu les fans affluer pour le voir jouer.

"Je fais partie de ceux qu'il a conquis", explique N'dri. "Au début des années 2000, nous faisions le déplacement depuis l'extérieur de la ville pour venir voir des joueurs comme Aruna Dindane, Emmanuel Eboue, Didier Zokora et Kolo Touré. Ils étaient très bons et on ne regrettait jamais de dépenser de l'argent pour les voir. Mais plus tard, tout s'est tari et il n'y avait plus de bons joueurs à l'ASEC. Maintenant, nous en avons un en la personne de Konaté, et nous espérons qu'il en inspire d'autres."

Bien qu'il soit naturellement droitier, Konaté n'a pas peur d'utiliser son côté gauche, en particulier lorsqu'il est chargé de jouer sur le côté, ce qu'il a fait à l'occasion bien que sa position naturelle soit celle d'avant centre. Mais l'aspect le plus remarquable du jeu du jeune homme de 17 ans est sans doute son jeu de tête et son timing dans le jeu aérien, malgré sa modeste taille (1,78m). "Koka a un très bon œil pour le ballon et sait comment se positionner tout en négociant un saut d'un ou deux pieds", dit une source du club. "Il continue à gagner des duels aériens grâce à ces qualités".

Konaté, dont le jeu de tête a été remarquée non seulement dans un sens offensif, mais aussi lorsqu'il aide en défense : "Vous le voyez un peu comme un point lumineux qui vient vers vous et vous réagissez immédiatement", ajoute la source du club. "Sinon, il passe à côté de vous. C'est ainsi que je vois l'acte de diriger. Je suis encore en train d'apprendre les techniques liées à cet aspect du football, et je ne peux donc pas encore dire que je suis bon dans ce domaine."

Des débuts remarqués

Le titre national de l'ASEC l'a qualifié pour la Ligue des champions de la CAF 2021-22, et Konaté n'a pas perdu de temps pour se présenter à un public plus large en dehors de son pays natal. Il a inscrit son premier but en Ligue des champions africaine contre le club sénégalais de Teungueth au premier tour de qualification, avant d'inscrire un doublé contre le CR Belouzidad qui a permettait à l'ASEC de se qualifier pour les phases de groupe, mais le club algérien a renversé la situation au match retour. Ce résultat a permis à l'ASEC de se qualifier pour la Coupe de la Confédération de la CAF (la version africaine de l'Europa League), et Konaté a pu reprendre là où il s'était arrêté, en marquant trois des cinq buts de son équipe lors de sa victoire sur les Angolais d'Interclube au tour de barrage.

Sans surprise, la forme de Konaté a été récompensée par une première convocation avec la Côte d'Ivoire en septembre, et il a fait ses débuts avec les Elephants contre le Mozambique lors du match de qualification pour la Coupe du monde. Il a fait une impression suffisamment forte pour obtenir une autre convocation en octobre, avant d'être appelé dans le groupe de Patrice Beaumelle pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun.

Troisième plus jeune joueur du tournoi, l'adolescent n'a pas encore fait d'apparition dans la compétition. Même s'il n'entre pas sur le terrain pendant le tournoi, la simple présence de Konaté dans l'équipe, ainsi que la façon dont il s'est épanoui dans les compétitions nationales et continentales au cours des 18 derniers mois, est un signe que la Côte d'Ivoire produit une fois de plus des talents spéciaux. "Je ne sais pas si nous pouvons réunir une autre génération dorée dans un avenir proche", déclare Konate, "mais je crois que les Ivoiriens aspirent à une nouvelle génération de joueurs à encourager."