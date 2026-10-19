Karim El Ahmadi très sévère envers un joueur de l’Ajax : « Sa technique de base est vraiment catastrophique »

Karim El Ahmadi est impressionné par Dies Janse et Aaron Bouwman. Les deux jeunes défenseurs centraux étaient titulaires dimanche avec l’Ajax face au FC Groningen (victoire 2-5) et ont livré une bonne prestation, selon le consultant.

L’Ajax a signé une victoire convaincante contre Groningen. L’entraîneur Míchel Sánchez a choisi d’aligner Janse (20 ans) et Bouwman (19 ans) dans l’axe de la défense. Un choix payant, selon El Ahmadi.

« Je les ai trouvés tous les deux très bons », a déclaré le consultant dans Dit Was Het Weekend sur ESPN. « Cela tient aussi à la façon dont l’équipe joue, mais j’ai trouvé que Dies Janse jouait comme s’il était titulaire à l’Ajax depuis des années. Je l’ai vraiment trouvé très bon. »

« Et je pense que c’est aussi appréciable de jouer plus près les uns des autres. Les défenseurs paraissent alors meilleurs. Bouwman m’a donné une impression de grande sérénité. Ils ont donc vraiment bien joué. Et peut-être que le fait qu’ils parlent tous les deux néerlandais aide aussi. C’est appréciable pour se donner des consignes. »

El Ahmadi est nettement moins impressionné par Marcos Leonardo, qui a débuté en pointe. « La seule chose qu’on puisse dire, c’est qu’il a travaillé très dur. Mais ce n’est pas bon signe pour un attaquant, surtout quand on gagne 5-2. Ses bases techniques, notamment ses contrôles, sont vraiment catastrophiques. »

Kenneth Perez partage son avis. « Il a perdu le ballon juste avant le but de Groningen. Et en début de match, il devait contrôler le ballon. Il aurait dû frapper plus vite, car il a aussi été trop lent sur cette action. »

« Non, il ne m’a pas du tout convaincu. En tout cas, rien chez lui ne laisse deviner les vingt millions d’euros. Normalement, on devrait au moins voir quelque chose qu’il sait bien faire », conclut Perez, critique.