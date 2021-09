Karim Benzema : "Le Real Madrid est toute ma vie"

Karim Benzema s'est exprimé après avoir marqué son 200e but en championnat pour le Real Madrid lors de la victoire 6-1 contre Majorque.

Avec son doublé lors de la victoire 6-1 contre Majorque mercredi, Karim Benzema a atteint son 200e but en championnat avec le Real Madrid.

En l'honneur de cette étape, le président madrilène Florentino Peréz a remis à l'attaquant français un maillot commémoratif après le match. Grâce à cette victoire, les Blancos comptent deux points d'avance sur l'Atlético Madrid en tête du classement après six matchs joués.

"Ce club est toute ma vie", a déclaré Benzema à Real Madrid TV. "J'espère pouvoir en marquer encore beaucoup", a-t-il ajouté.

À la question de savoir quel but en Liga a été le plus spécial pour lui, le Français a répondu : "Je dirais toujours le premier, une passe de Van Nistelrooy au Bernabéu".

Ce tout premier but auquel il fait référence a été marqué lors de la victoire 4-0 contre Xerez en septembre 2009. Il s'agissait du dernier but du match, à la 82e minute, lorsque l'attaquant français a tiré une fusée dans la lucarne des 12 mètres après avoir reçu une simple passe de Van Nistelrooy.

Douze ans après ce premier but, Benzema connaît le meilleur début de saison de son histoire au Real Madrid. Lors des six premières journées de championnat, il a inscrit huit buts et délivré sept passes décisives, ce qui correspond à un taux de participation au but de 2,5 buts par match, des chiffres qui le placent en position de meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle.

Pour l'instant, la seule inconnue concernant Benzema est de savoir combien d'essence il a dans le réservoir pour maintenir cette incroyable série de forme, étant donné que jusqu'à présent il a commencé les sept matchs (six en Liga et un en Ligue des champions), auxquels il faut ajouter les matchs avec l'équipe nationale française.

Jusqu'à son retour en équipe de France cet été après un exil de six ans, l'attaquant lyonnais profitait depuis plusieurs saisons des périodes de pause internationale pour se reposer.