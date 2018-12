Karim Benzema : "Il y a un nouveau Karim Benzema au Real Madrid"

L'attaquant français du Real Madrid est épanoui dans son nouveau rôle depuis le début de saison avec la Casa Blanca.

Karim Benzema n'est plus le même cette saison. Passeur et avant-centre très collectif au service de Cristiano Ronaldo, l'international français a un tout autre rôle depuis le départ de l'international portugais à la Juventus l'été dernier. L'ancien attaquant de l'OL est désormais davantage buteur et a plus de responsabilité envers son équipe dans ce domaine puisqu'il est l'arme offensive numéro une avec Gareth Bale.

Dans un entretien accordé à Marca, Karim Benzema a affiché son épanouissement dans ce nouveau rôle : "C'est vrai qu'il y a un nouveau Karim, celui des buts et du football. Mon engagement envers cette équipe est total. J'ai le sentiment que le groupe me fait confiance". Libéré, le Français enchaine les buts et ce malgré les résultats en dents de scie du Real Madrid cette saison.

"Le Bernabeu me respecte plus que jamais"

L'article continue ci-dessous

Même le changement d'entraîneur en cours de saison n'a pas perturbé la forme de Karim Benzema. Il faut dire que l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais est plus que jamais un des leaders du vestiaire du Real Madrid et aussi un leader de cette équipe sur le plan sportif. Décisif en offrant le but de la victoire face au Rayo Vallecano, l'ancien international français a apprécié l'ovation de ses supporters.

"L'ovation que le Bernabéu m'a donnée l'autre jour contre Rayo Vallecano m'a fait sentir que le Bernabéu me respecte et qu'il me veut plus que jamais", a conclu Karim Benzema qui a souvent été sifflé et chahuté par ses propres supporters depuis son arrivée au Real Madrid, notamment à des périodes où il enchainait plusieurs matches consécutifs sans trouver le chemin des filets.

C'est un tout nouveau Karim Benzema qui tentera donc de soulever une nouvelle Coupe du monde des clubs, face à Al-Aïn ce samedi. Il ajouterait un nouveau titre à sa collection déjà bien remplie sous les couleurs de la Casa Blanca.