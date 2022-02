Karim Benzema avant PSG-Real Madrid : "Mentalement, je suis prêt à 100%"

Après trois semaines sans jouer, comment vous sentez-vous ?

J'ai fait beaucoup d'heures de travail et je me sens beaucoup mieux. Nous avons un entraînement pour voir comment je me sens et si je peux jouer demain (mardi). Je me sens bien mais j'ai besoin de plus d'avoir plus de sensations sur le terrain.

Êtes-vous à 100% pour cette rencontre face au PSG ?

A 100%, je le suis dans ma tête. J'ai bien récupéré mais il me faut des sensations sur le terrain. Il y a un entrainement aujourd'hui et je vais me tester et on verra ensuite.

Comment avez-vous vécu ces trois semaines loin des terrains ?

Ça a été difficile ces trois dernières semaines. Quand tu es hors du terrain c'est compliqué. J'ai beaucoup travaillé au centre d'entraînement ou à la maison pour être en forme. Il faut voir sur le terrain comment je me sens. Je suis là pour aider l'équipe.

Est-il possible que vous preniez des risques et que vous forciez un peu ?

Je fais tout pour l'équipe. Si je dois forcer un peu, je le ferais. Mais il ne faut pas forcer pour me blesser. Je verrai avec mes sensations.

Mardi soir, Kylian Mbappé sera en face de vous, en quoi est-ce particulier ?

C'est un très grand match et me battre contre c'est particulier car c'est mon partenaire en équipe de France. Et comme nous le savons, il pourrait arriver à Madrid. L'amitié est là mais on en parlera après le match.

Vous avez pris une dimension importante dans ce club. Le Real Madrid est-il devenu dépendant de vous ?

Je ne pense pas qu'il y ait une dépendance car l'équipe a su gagner sans moi. Le plus important est que j'ai fait le maximum pour être là. Il y a un entraînement, je vais me tester pour voir si je peux être là mais il ne faut pas prendre de risque car la saison est longue.

Que pensez-vous des premiers pas de Messi en France ?

Je ne vais pas parler du football de Messi car c'est un joueur extraordinaire; Les gens en France attendent plus de buts de lui mais je ne vais pas parler de ce qu'il fait sur le terrain avec lui. Là, si on parle de Messi, il faut parler de football car Messi et le football vont ensemble et font la paire.

Pensez-vous qu'il y a un favori dans cette rencontre ?

Non il n'y a pas de favori. Dans le foot chacun peut jouer et arriver en finale. Mardi, on a 90 minutes et celui qui aura le plus envie gagnera. Il n'y a pas de favoris à l'heure actuelle dans le football.

Avez-vous pour ambition de gagner ici ?

On verra si on peut gagner, l'essentiel ici c'est de faire un beau match. Dire qu'il faut gagner c'est sur le terrain qu'il faut le faire. Pour le fait de jouer, on verra après l'entraînement.

Vu de France, il y a beaucoup de critiques sur le jeu du PSG. Quel est votre point de vue sur le jeu déployé par Paris ?

C'est difficile car ils jouent contre des équipes qui attendent. C'est compliqué de faire le jeu pendant 70 minutes. C'est parfois pas beau à voir car c'est difficile de jouer contre onze joueurs derrière et c'est difficile de les bouger. Il faut être patient. Mais pour moi, cela reste une très grosse équipe avec des individualités. Un bon gardien, une bonne défense, un bon milieu. En Ligue des champions, l'équipe monte en puissance. On ne peut pas dire que c'est une équipe qui ne joue pas bien ou qui a des difficultés. En Ligue des champions, ils sont au niveau.