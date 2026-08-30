Karim Benzema et Al-Hilal se séparent avec effet immédiat, annonce Fabrizio Romano. Le Français a résilié son contrat et fait désormais face à une grande décision concernant son avenir.

Désormais âgé de 38 ans, Benzema avait quitté le Real Madrid pour l’Ittihad Club en 2023. Le lauréat du Ballon d’Or de l’année précédente avait ensuite effectué un transfert remarqué vers le rival d’Al-Hilal en janvier 2026.

Après six mois au sein de ce club, Benzema est désormais libre de tout contrat, mais il a peut-être déjà disputé son dernier match. « Benzema va rapidement annoncer sa décision concernant son avenir », écrit Romano.

« Prendre sa retraite et rejoindre un autre club saoudien sont les options. Un retour en Europe n’aura pas lieu », ajoute Romano. La nouvelle concernant Benzema arrive en même temps que la présentation d’Ollie Watkins à Al-Hilal.

On ne sait pas encore si l’arrivée de Watkins a un lien avec la décision de Benzema. L’Anglais (30 ans) est arrivé à Villa en 2020 et a inscrit pas moins de 91 buts en Premier League pour le club de Birmingham.

Watkins coûte environ soixante millions d’euros à Al-Hilal et va évoluer aux côtés, entre autres, de Crysencio Summerville. L’international néerlandais avait déjà quitté l’Angleterre pour l’Arabie saoudite plus tôt cet été.

Pendant des années, Benzema a été considéré au Real comme l’un des meilleurs attaquants du monde. Surtout après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018, Benzema est sorti de son ombre.

Benzema a inscrit 354 buts pour le Real et a ainsi largement contribué au succès du club au cours de la dernière décennie. En plus du Ballon d’Or, il a notamment remporté la Ligue des champions à cinq reprises et quatre championnats.