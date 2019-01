Karim Abed, l'arbitre de PSG-Rennes : "J'aurais dû exclure M'Baye Niang"

Dans des propos accordés à l'AFP, Karim Abed, l'arbitre de PSG-Rennes, reconnaît qu'il aurait dû exclure M'Baye Niang dimanche soir.

Le match de dimanche entre le PSG et Rennes (4-1) a été suivi d'une polémique. En première mi-temps, Thilo Kehrer a été victime d'un tacle appuyé de M'Baye Niang qui n'a écopé que d'un carton jaune malgré l'intervention du VAR. Une décision jugée anormale par les joueurs parisiens, le coach et les dirigeants qui l'ont fait savoir ouvertement à l'arbitre, Karim Abed, dès la mi-temps, avant de crier leur mécontement après la rencontre.

"J'ai manqué de lucidité"

Interrogé par l'AFP ce lundi, Karim Abed a reconnu qu'il avait fait une erreur et qu'il aurait certainement dû exclure l'attaquant du Stade Rennais : "J’ai manqué de lucidité et de recul à chaud et j’aurais dû exclure le joueur rennais. Même si on travaille pour éviter une erreur, elle peut exister. Heureusement Thilo Kehrer n’est pas sorti blessé. J'ai fait deux erreurs. Tout d'abord sur ma première décision en ne donnant qu'un avertissement, puis une seconde fois en visionnant les images."

Tard dimanche soir, M'Baye Niang s'était lui-même excusé sur les réseaux sociaux. "Tacle mal maîtrisé ! Aucune intention de te faire mal, heureux de ne pas t’avoir blessé !!! Thilo Kehrer, belle fin de saison et encore désolé !", a-t-il écrit sur son compte Twitter.