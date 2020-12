Karembeu : "Zidane est un gagnant, les gagnants ne démissionnent pas"

Christian Karembeu soutient Zinedine Zidane. Pour lui, Zizou va sortir le Real de la crise.

Christian Karembeu est convaincu que Zinedine Zidane va changer les choses au et il ne s'attend pas à ce que son compatriote quitte la mission difficile qu'il a à Valdebebas.

Madrid a eu du mal à démarrer la campagne 2020/21, mais Karembeu estime que Zidane a ce qu'il faut pour inverser la situation. "C'est l'homme qui a les clés pour relever le Real Madrid", a déclaré Karembeu à T4, lui qui célèbre son anniversaire.

"Il a des difficultés actuellement, mais je sais qu'il répondra avec des victoires. C'est un gagnant et les gagnants ne démissionnent pas."

Autre Français qui a eu des difficultés ces derniers temps, Antoine Griezmann a relevé la tête avec une série de belles performances au sein du . "Il s'est libéré avec l'interview qu'il a faite", a ajouté Karembeu, faisant référence à l'entretien que "Grizou" a accordé à l'émission espagnole Universo Valdano. "Maintenant, nous allons voir le Griezmann que nous connaissons depuis des années."

Kylian Mbappé est régulièrement associé dans les médias français et espagnols à un transfert au Real Madrid, ce que le vainqueur de la 1998 aimerait bien voir se produire. "J'espère qu'il ira à Madrid", a avoué Karembeu. "Mais cela dépend du joueur. «Je pense que si Zidane reste, il viendra", analyse-t-il.

Le Real Madrid n'a remporté que la moitié de ses 10 matches de à ce jour cette saison,, ce qui n'emêche pas de grandes personnalités du Real de soutenir Zizou, à l'image d'Hugo Sanchez ou d'Iker Casillas. "Zizou est un entraîneur magnifique, un bon ami et fera tout son possible pour que Madrid soit le plus haut possible", a déclaré ainsi l'ancien gardien dans des propos accordés à AS, accessoirement ancien coéquipier deZidane chez les Galactiques.

Le coach français, qui en est à son deuxième passage à la tête du Real Madrid, a vu son avenir remis en question après une mauvaise série comprenant une seule victoire lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Les prochaines semaines vont être cruciales pour l'avenir de l'ancien numéo 5 du Real a la tête du club merengue.