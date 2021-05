"Kanté est le meilleur milieu de terrain au monde"

Le capitaine de Chelsea a rendu un vibrant hommage à la prestation du milieu de terrain des Blues.

Cesar Azpilicueta a désigné N'Golo Kanté comme le meilleur milieu de terrain du monde après avoir excellé dans la victoire 1-0 de Chelsea sur Manchester City en finale de la Ligue des champions.

L'international français a ajouté le plus grand honneur du football de clubs à une liste de succès qui comporte notamment la victoire en Coupe du monde, en Europa League et en Premier League, qu'il a remportée avec les Blues et Leicester City. En outre, il a remporté son troisième prix d'homme du match successif en Ligue des champions à Porto, alors que Chelsea a remporté son deuxième succès dans la prestigieuse compétition européenne.

"C'est simple, oui [il est le meilleur du monde]", a déclaré Azpilicueta. "Il fait tout. L'énergie qu'il apporte, je ne sais pas combien de balles il a récupéré aujourd'hui. La façon dont il fait avancer le ballon, il couvre tellement de terrain.'

"C'est spécial de l'avoir. Bien sûr, quand nous ne l'avons pas, il nous manque. Après avoir remporté la Coupe du monde et maintenant la Ligue des champions, il est toujours aussi humble en tant que personne."

"Je suis tellement heureux pour lui, il fait partie intégrante de cette équipe et je suis très heureux de l'avoir à mes côtés pendant quelques années."

"Azpi" a continué en félicitant les joueurs de l'équipe pour ne pas avoir bouleversé le groupe avant la rencontre.

"Dans le vestiaire, je sais à quel point il peut être difficile d'être exclu de l'équipe alors que nous avons tellement de compétition, mais tout le monde a gardé son ego [de côté] et a tout mis en faveur de l'équipe", a-t-il ajouté.

"Pour moi, c'est la chose la plus satisfaisante de ce soir. Les gars comme Timo, Mason, Kai, Christian quand il est arrivé et le travail qu'ils ont fait pour l'équipe était incroyable. Ils ont intensifié en tant que groupe et en équipe, nous voulons bâtir sur cela et créer des choses spéciales."