Kanté absent contre la Juventus, la tuile pour Chelsea

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a révélé que N'Golo Kanté manquera le match de mercredi contre la Juventus en Ligue des champions.

après avoir été testé positif au coronavirus.

L'international français, positif au coronavirus, a fait sa sixième apparition de la saison samedi en jouant une heure de la défaite 1-0 de Chelsea contre Manchester City en Premier League.

Cependant, Kante a depuis contracté le Covid-19 et devra purger une période d'isolement, ce qui l'empêchera de participer au match européen des Blues contre la Juve et au match de championnat contre Southampton avant la pause internationale.

Lors d'une conférence de presse d'avant-match mardi, Tuchel a également confirmé que Christian Pulisic, Reece James et Mason Mount ne feront pas le voyage à Turin en raison de problèmes de blessure.

La Juventus sera également privée de certains joueurs clés à l'Allianz Stadium, puisque Paulo Dybala et l'ancien attaquant de Chelsea Alvaro Morata ont été écartés.

Malgré la perte de Cristiano Ronaldo au profit de Manchester United le mois dernier, Tuchel s'attend à un gros test lors du déplacement de Chelsea à Turin.

"Ils sont si expérimentés et un si grand club avec une si grande expérience de la Ligue des champions", a-t-il déclaré.

"Ils vont apprécier cette compétition différente. Ils ont eu un début un peu difficile d'après leurs résultats en Serie A, mais ils ont été convaincants en Ligue des champions.

"On ne sait jamais avec les joueurs qui manquent. Les gars qui arrivent veulent montrer qu'ils sont fiables. Nous jouons la Juventus à la Juventus.

"C'est une évidence qui demande du respect pour la qualité et la tradition du club. Nous devons nous recentrer et nous regrouper pour relever un défi difficile avec une énergie positive et la détermination de rebondir après notre défaite contre Manchester City."