Comment regarder Kansas City Current face à Washington Spirit avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous au vôtre pour accéder à l’ensemble de ses contenus et profiter du match !

Avant-match

NWSL - Finale 21 nov. 2026 - 20:00

Kansas City Current reçoit Washington Spirit en play-offs de NWSL. L’équipe de Chris Armas cherchera à prolonger son exceptionnelle série de résultats face à une formation de Washington qui aborde elle aussi les demi-finales sur une bonne dynamique.

Kansas City s’est distingué ces dernières semaines. L’équipe a remporté ses cinq derniers matches et s’affirme comme celle à battre à ce stade de la compétition.

Washington Spirit, entraîné par Adrian Gonzalez, a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Son parcours en play-offs comprend une victoire 4-1 contre Portland Thorns et un succès 2-1 face à Utah Royals. L’équipe aborde cette rencontre après deux victoires consécutives.

Les deux équipes se sont affrontées en octobre, lorsque Kansas City s’était imposé de justesse à domicile (2-1). Ce résultat sera encore dans les esprits des deux camps, et Washington Spirit tentera de prendre sa revanche lors de ce grand rendez-vous.

Le Current occupe la quatrième place du classement de NWSL, tandis que Washington Spirit est troisième. Une seule place sépare donc ces deux équipes, qui semblent très proches l’une de l’autre.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Kansas City Current face à Washington Spirit en direct.

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