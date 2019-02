Kanouté : "Mendy, Ndombelé, Aouar et Fekir sont tous armés pour un meilleur club"

Plusieurs joueurs de l'OL sont ciblés par le Barça et City. Et d'après Kanouté, ils sont suffisamment armés pour franchir le pas l'été prochain.

Barcelone et Manchester City, deux des meilleurs clubs européens, sont en train de roder depuis un bon moment autour des pépites lyonnaises et selon Frédéric Kanoute, qui s'est confié en exclusivité à Goal, il y a de fortes chances pour que l'OL se sépare cette année de Ferland Mendy, Tanguy Ndombele, Houssem Aouar et Nabi Fekir.

Un tel intérêt groupé n'est en rien nouveau pour le prestigieux club français. Son excellent centre de formation a déjà produit de très nombreux talents par le passé et il ne se passe pas un été sans qu'un ou plusieurs de ses jeunes soient répérés et amenés à partir ailleurs.

Lors du prochain mercato, il risque d'y avoir une multitude de départs car ils sont plusieurs éléments à tirer leur épingle de jeu et a séduire toute l'Europe durant les sorties continentales en 2018/19.

Parmi ceux qui sont attendus pour alimenter la rubrique du mercato il y a le défenseur international français Ferland Mendy. Ancien joueur de l'OL, le Malien Frédéric Kanouté a été questionné à propos de ce latéral lors d'une interview donnée à Goal et organisée par Enterprise Rent-A-Car. Selon lui, ce n'est en rien une surprise si un géant européen tel que le Barça s'intéresse à l'ancien havrais.

"J'ai vu beaucoup de matches de Lyon. Je ne les ai pas vu tous, mais il est certain que ce joueur a quelque chose de plus. Il est très très bon, très dynamique et je l'apprécie beaucoup. Il est possible [qu'il s'en aille], a-t-il déclaré. De manière générale, Lyon forme ses jeunes d'une excellente manière et c'est pourquoi beaucoup de bons éléments émergent au sein de l'équipe première. Que ça soit lui ou les autres, ils sont aujourd'hui des produits finis et Lyon a aussi intérêt à s'en séparer lorsque leur valeur marchande est au plus haut. Et après, ils vont continuer de se concentrer sur leur travail avec les jeunes, car c'est ce qu'ils font le mieux".

Il n'y a pas que Ferland Mendy qui a tapé dans l'oeil de Kanouté, c'est aussi le cas de Ndombelé, dont le nom a été mentionné à Manchester City. "J'ai été très impressionné par ses dernières sorties. Il a beaucoup de qualités. C'est incroyable de voir un joueur aussi puissant et avec autant d'énergie. Il a quasiment tout déjà alors qu'il est encore très jeune. Je suis certain qu'il y a beaucoup de clubs européens qui essayent de l'enrôler. On verra ce qui va se passer".

Et, il y a également Houssem Aouar. Le milieu de terrain de 20 ans intéresse très sérieusement Arsenal et Liverpool, et pour Kanouté c'est "un joueur de grande classe". "Moi, je le verrais plutôt bien en Liga. Car il a profil typique pour ce championnat. Cela dit, je comprends que n'importe quel club au monde s'intéresse à ce talent", a-t-il poursuivi.

L'année dernière, celui qui était le plus pressenti pour quitter l'OL et s'engager avec un autre club c'est Nabil Fekir. Le milieu champion du monde était à deux doigts de s'engager avec les Reds avant que le deal ne capote au dernier moment. Et il y a aussi eu des discussions avec Chelsea qui n'ont pas abouti.

Une visite médicale jugée insatisfaisante a poussé les Reds à revenir sur leur parole en essayant de faire baisser le prix du transfert. L'OL a alors coupé court aux négociations et Fekir est resté un an de plus au Groupama Stadium. Le capitaine des Gones devrait, cela dit, attirer de nouveau de nombreux courtisans à l'issue de l'exercice en cours.

Pour Kanouté, le train va nécessairement repasser pour Fekir, auteur de 11 buts et cinq passes décisives cette saison. "Il a contracté une grave blessure il y a de cela quelques années et ça a été très difficile pour lui de revenir. Mais là, il est revenu et a bien rebondi. Je pense que l'été prochain, il sera très difficile pour l'OL de le retenir une nouvelle fois. C'est un leader d'équipe et avec beaucoup de qualités. Il était blessé et ne pouvait pas partir. Mais là, c'est le bon moment pour lui. S'il y a un accord qui convient tout le monde, il va bouger et relever un nouveau challenge".

Si les transferts et les différentes opérations financières vont constituer l'actualité de l'OL à partir du mois de mai prochain, aujourd'hui la priorité est donnée à la compétition. Et le présent c'est ce match contre le Barça que tout le monde attend.

En 8es de finale de la plus prestigieuse des épreuves, les Gones vont recevoir le géant catalan avec l'ambition de créer la surprise.

Kanouté reconnait que la tâche de la bande à Bruno Genésio va être très compliquée face au ténor blaugrana, mais il sait aussi que tout est possible dans le football et qu'il y a moyen de créer la surprise, surtout lors des rencontres à élimination directe.

Interrogé sur ce que l'OL doit faire pour surmonter cet énorme obstacle, il a répondu : "Ce que vous devez faire bien contre le Barça ? C'est une question très difficile. Je n'ai pas vraiment la réponse, autrement je pense que beaucoup de clubs auraient fait appel à moi pour être leur coach et m'auraient proposé des millions ! (rires) Plus sérieusement, c'est difficile. C'est un club qui a une très grande histoire, ainsi qu'une philosophie de jeu, de même que Lionel Messi ! Tout ça réuni fait que l'OL va avoir beaucoup de mal. Mais je leur souhaite le meilleur".

"C'est une compétition où tout peut se passer, a enchéri l'ex-Sévillan. S'ils jouaient dans le même championnat, Lyon n'aurait aucune chance d'être couronné. Mais, dans cette compétition-là, avec un match à jouer à domicile, tout peut se passer. On a déjà vu par le passé que des surprises peuvent se produire. Même si, je le répète, ça va être extrêmement compliqué".

Frédéric Kanouté oeuvre comme consultant pour le partenaire de l'UEFA Europa League, la société d'Enterprise Rent-A-Car, et ce dans le cadre de sa campagne des Parcours Légendaires. Pour en savoir plus et profiter des tarifs avantageux dans toute l'Europe, visitez www.enterprise.co.uk/UEL.