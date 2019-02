Kanouté : "Arsenal et Chelsea vont rivaliser avec Séville pour la victoire finale en Ligue Europa"

L'homme qui a remporté deux trophées continentaux lorsqu'il évoluait en Espagne voit son ancienne équipe batailler de nouveau pour la victoire en C3.

En tant que spécialiste de la Ligue Europa, le FC Séville se positionne de nouveau comme candidat au trophée cette année, mais Arsenal et Chelsea devraient concurrencer les Andalous pour la Coupe. C'est ce qu'a confié à Goal, Frédéric Kanouté.

Les représentants de la Liga ont connu il y a quelques années une réussite notable dans cette compétition, avec cinq victoires finales en l'espace de dix ans. Il y a même eu trois consécrations d'affilée entre 2014 et 2016. Une période de grâce durant laquelle aucune équipe n'est parvenue à faire chuter la bande à Unai Emery.

Aujourd'hui, le technicien espagnol est à la tête de la formation anglaise d'Arsenal. Et, c'est avec cette équipe qu'il va tenter de remporter une nouvelle fois ce trophée. Malgré leur défaite lors du 16e de finale aller face aux Biélorusses de BATE, les Gunners sont pressentis pour aller loin dans cette Ligue Europa édition 2018/19. Ils ont les arguments pour réussir là où ils ont échoué l'année dernière, et atteindre Bakou, lieu de la finale en mai prochain. Un objectif que vise donc aussi le FC Séville, tombeur de la Lazio, la semaine dernière lors du premier rendez-vous de la phase à élimination directe (1-0).

Double lauréat de cette Ligue Europa, Kanouté s'est confié dans une interview Goal, dans le cadre d'un engagement avec l'Enterprise Rent-A-Car. Pour lui, son ancien club est en bonne position pour aller chercher une sixième couronne, surtout après la rassurante victoire acquise face aux Biancocelesti : "Ils font partie des favoris, a-t-il concédé. Mais la conquête sera quand même difficile, car il y a aussi des équipes comme Chelsea et Arsenal qui ont les moyens d'aller au bout. Comme d'autres équpes d'ailleurs. Mais, c'est sûr qu'ils vont se mêler à la lutte".

"J'ai regardé le premier match contre la Lazio et ils se sont bien battus. J'espère qu'ils vont aussi bien négocier la seconde manche. Tout reste possible. Je crois vraiment qu'ils peuvent le faire, mais cette année ça sera très difficile", a ajouté le Malien.

Si Séville sort victorieuse de cette double confrontation, elle pourra se projetter plus loin. Mais pour atteindre son objectif, elle aura certainement besoin d'un avant-centre efficace et qui empile les buts à chaque tour.

Andre Silva, qui est arrivé dans le cadre d'un prêt en provenance de l'AC Milan lors de la dernière intersaison, a déjà été impliqué dans 11 buts cette saison. Mais aucune de ses réalisations n'a été réussie sur la scène continentale.

A la question si l'international portugais constitue un pari intéressant ou si les 40M€ de son option d'achat restent trop elevés, Kanouté a rétorqué : "la fin de la saison nous éclairera et nous dira s'il faut le faire signer ou pas. Evidemment, c'est un très bon joueur. Surtout en début de saison, il était très performant. C'est un joueur qui peut être très intéressant pour Séville. Il reste encore quelques mois et tout peut se passer d'ici la fin de l'exercice. Les prochains matches devraient aider les dirigeants à se décider. Ça va être intéressant à suivre en tous cas".

Dernièrement, dans la presse ibérique, des comparaisons ont commencé à fleurir entre le duo Silva et Wissam Ben Yedder et celui que Kanouté composait, en son temps, avec Luis Fabiano. "C'est bien, a estimé le Malien. Moi, je prends du plaisir à les regarder. Beaucoup de gens comparent mon association avec Luis Fabiano avec celle-ci. Ben Yedder a été très bon et ce depuis qu'il a débarqué à Séville. Il est très efficace et fait de belles choses. Je pense qu'offensivement, il est le meilleur atout que Séville possède. Les deux, ensemble, peuvent former un excellent duo".

Ben Yedder et Silva ont comme mission de finir les actions de FC Séville, mais il y a aussi d'autres joueurs au sein de cette équipe qui sortent du lot et guide les troupes vers la bonne voie. Jesus Navas en fait partie. L'ailier champion du monde continue de briller et est même plus étincelant que jamais alors qu'il est aujourd'hui âgé de 33 ans.

Interrogé sur les secrets de la longévité de ce dernier, vu qu'il l'a vu éclore au plus haut niveau et qu'il l'a accompagné pendant sept ans, Kanouté a déclaré : "Physiquement, c'est une bête. Je me souviens quand on partait pour les préparations de pré-saison et à quel point il était difficile pour tout le monde de rivaliser avec lui sur les tests d'endurance. Alors que tout le monde était déjà à terre, essouflé et n'en pouvait plus, lui était à peine fatigué, avec aucune sueur sur le front. Il est naturellement très fort physiquement. Il est aussi très endurant et avec une excellente hygiène de vie. C'est aussi quelqu'un de sain, de stable et cela l'a aidé tout au long de sa carrière".

Frédéric Kanouté oeuvre comme consultant pour le partenaire de l'UEFA Europa League, la société d'Enterprise Rent-A-Car, et ce dans le cadre de sa campagne des Parcours Légendaires. Pour en savoir plus et profiter des tarifs avantageux dans toute l'Europe, visitez www.enterprise.fr/UEL.