Kang-In Lee tout proche du PSG !

La principale source créative du Real Majorque cette saison semble sur le point de partir au PSG.

Kang-In Lee, qui a contribué directement à 13 buts la saison dernière, a été associé à la porte de sortie depuis janvier, avec plusieurs clubs de Premier League parmi ses poursuivants présumés, dont Burnley, Aston Villa et Wolves. L'Atletico Madrid était également intéressé, mais les négociations semblent avoir échoué pour le Sud-Coréen.

Le Paris Saint-Germain est en négociations avancées pour Kang-In, selon Relevo, qui affirme qu'un accord est attendu prochainement entre les géants français et le Real Majorque. Sa clause libératoire est estimée à environ 25 millions d'euros.

Fabrizio Romano affirme par ailleurs que le joueur va bientôt signer à Paris.

Talentueux et doté d'une grande technique, Kang-In s'est débarrassé des doutes sur son tempérament qui avaient été émis par Javier Aguirre, et a été à l'origine de plus d'un tiers des buts de l'équipe la saison dernière. Dans l'une des équipes les plus conservatrices de la Liga, son association avec Vedat Muriqi s'est révélée très efficace.