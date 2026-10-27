Harry Kane, la star du Bayern Munich, a remercié Tottenham de l'avoir aidé à réaliser ses rêves, et a également rendu hommage à ses coéquipiers en sélection anglaise, après être devenu le premier joueur anglais à remporter le Ballon d'Or depuis 25 ans.

L'attaquant du Bayern Munich a devancé Kylian Mbappé et Lamine Yamal pour s'adjuger la plus prestigieuse distinction individuelle du football mondial, lors de la cérémonie organisée dans la capitale anglaise, Londres, hier lundi, et devient ainsi le premier joueur anglais à remporter le trophée depuis le sacre de Michael Owen en 2001.

Kane, qui a rejoint Tottenham à l'âge de onze ans avant son transfert au Bayern Munich en 2023, a adressé un hommage particulier à son ancien club lors de son discours après avoir reçu le trophée.

Kane a déclaré : « Je tiens à remercier Tottenham Hotspur. Il est certain que je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans Tottenham. »

Il a ajouté : « J'étais là-bas depuis l'âge de 11 ans, et grâce à tous les conseils et à tous les entraîneurs, j'ai eu la chance de réaliser mon rêve. »

Il a poursuivi : « Il est certain que sans tous ces moments que nous avons vécus ensemble, avec tous les hauts et les bas de ce parcours, je n'aurais pas atteint ce moment aujourd'hui. C'est pourquoi je veux simplement dire merci à Tottenham Hotspur. »

Kane a tenu à citer plusieurs entraîneurs qui l'ont aidé durant sa période à Tottenham, parmi lesquels Chris Ramsey, Tim Sherwood et Ryan Mason, qu'il a décrit comme l'un de ses amis les plus proches.

Kane, âgé de 33 ans et qui a conduit la sélection anglaise à la troisième place de la Coupe du monde 2026, a également rendu hommage à ses coéquipiers en sélection lors d'un long discours empreint d'émotion.

Il a dit : « À tous mes coéquipiers de la sélection anglaise, ce fut une année particulière. Ce ne fut pas une année parfaite, mais nous avons vécu beaucoup de bons moments. »

Il a ajouté : « Nous avons bâti un lien fort entre nous, et nous avons fait preuve d'un grand esprit collectif, que ce soit dans notre manière de jouer ou dans notre cohésion. C'est un véritable honneur de jouer à vos côtés et d'être votre capitaine. »

Il a poursuivi : « Ce trophée est le nôtre à tous, c'est certain. »

Kane a également adressé des mots d'éloge à l'entraîneur Thomas Tuchel, en déclarant : « À Thomas Tuchel et à son staff, je vous remercie de nous diriger, pour la manière dont vous nous poussez vers l'avant et dont vous élevez les standards de performance. C'est un honneur pour moi de vous représenter. »

Kane a terminé son discours en disant : « À ma femme Kate, ma meilleure amie, nous avons traversé ensemble des hauts et des bas. Tu es mon plus grand soutien, et j'ai senti que tu voulais ce trophée encore plus que moi. »

Il a ajouté : « L'attente, pleine d'angoisse, a été longue, mais nous y voilà, nous l'avons fait. Tu veux toujours le meilleur pour moi, et tu te sacrifies pour m'aider à réaliser mes rêves. Cet accomplissement n'aurait pas été possible sans toi, et c'est quelque chose que nous pouvons célébrer ensemble, ce n'est pas mon seul accomplissement. Nous sommes une seule équipe, et j'ai hâte de célébrer ce soir. Je t'aime. »

Il a conclu en s'adressant à ses enfants : « Mes enfants qui me regardent à la maison, il est certainement bien trop tard, c'est l'heure de dormir ! À Ivy, Vivienne, Louis et Henry, vous êtes la raison de tout ce que je fais. C'est un trophée particulier, et j'ai hâte de le ramener à la maison et de célébrer avec vous. Je vous aime très fort. »



