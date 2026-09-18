Kane ouvre la porte : jouera-t-il un jour en Liga ?

Harry Kane, la star du Bayern Munich, a affirmé qu'il n'excluait pas de tenter une expérience en Liga à l'avenir, révélant l'existence de discussions par le passé au sujet d'un éventuel transfert vers un club espagnol.

Selon le journal espagnol « Marca », Kane a évoqué la possibilité de jouer en Liga, et a également abordé la prochaine confrontation de l'équipe d'Angleterre face à l'Espagne en Ligue des nations.

À propos d'une possible expérience en Liga au cours de sa carrière, Kane a déclaré : « Il y a eu des moments où cela s'est effectivement produit. Je ne peux pas dire qu'il s'agissait d'opportunités claires, mais il y a eu quelques discussions par le passé. »

Il a ajouté : « Je respecte énormément la Liga. Le Barça, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid figurent parmi les plus grands clubs du monde. J'ai grandi en regardant Ronaldo et Messi, et j'éprouve un très grand respect pour ces clubs. »

Il a poursuivi : « Nous savons tous que tout peut arriver dans le football. Je n'exclus absolument rien, mais pour le moment, comme je l'ai déjà dit, je suis très heureux en Allemagne. »

Concernant la prochaine confrontation entre l'Angleterre et l'Espagne en Ligue des nations, à Wembley, Kane a déclaré : « Ce sera un match difficile. L'Espagne est l'actuelle championne d'Europe et championne du monde. »

Il a continué : « Nous en avons été très proches ces dernières années, mais l'Espagne est l'équipe qui a réussi à aller au bout, alors que nous n'y sommes pas parvenus. Nous la respectons énormément. »

Il a complété : « Mais c'est aussi une occasion pour nous de bien débuter en Ligue des nations. L'Espagne a remporté la compétition il y a deux ans, et cela l'a ensuite aidée à atteindre le niveau qui est le sien aujourd'hui. »

Il a enchaîné : « Quant à l'Angleterre, c'est un miroir pour nous. Nous n'avons remporté aucun titre depuis très longtemps, et peut-être pourrons-nous le faire cette année grâce à la Ligue des nations. »

Il a conclu : « Cela pourrait nous aider avant l'Euro 2028, qui se tiendra chez nous. Mais oui, le match face à l'Espagne sera difficile en raison de la manière dont ils conservent le ballon et des joueurs qu'ils possèdent. Je suis très impatient de disputer cette confrontation. »



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