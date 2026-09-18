Kane : Messi est extrêmement humble, et j'avais prédit ce qui s'est passé entre Bellingham et Mourinho

L'international anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a réagi à sa nomination pour le Ballon d'Or après une saison exceptionnelle, évoquant au passage son duel passé face à Lionel Messi en Coupe du monde ainsi que sa relation avec son compatriote Jude Bellingham.

Kane a déclaré au sujet de sa nomination au Ballon d'Or, dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca : « C'est compliqué. Je n'ai jamais aimé trop parler de moi. La seule chose que je peux dire, c'est que la saison dernière a été extraordinaire, sur le plan personnel comme sur le plan collectif. Ce fut de loin la meilleure saison de ma vie. »

Et d'ajouter : « Il est vrai qu'inscrire 73 buts, soit le deuxième meilleur total de l'histoire, après les 82 buts marqués par Lionel Messi en 69 matchs lors de la saison 2011-2012, parle de soi-même. J'en suis très fier. Je ne peux qu'adresser mes remerciements à mes coéquipiers et à tous ceux qui m'ont aidé à y parvenir. »

Il a poursuivi : « Mais le Ballon d'Or n'est pas entre mes mains. Cela dépend des personnes qui votent. De mon point de vue, la saison dernière appartient au passé. Aujourd'hui, je me concentre sur la saison en cours et j'ai hâte de voir ce que je pourrai également accomplir. Je sais que l'on parlera beaucoup du Ballon d'Or jusqu'en octobre, car c'est un grand trophée. »

Au sujet de son duel face à Lionel Messi lors du match controversé entre l'Angleterre et l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Kane a confié : « Il est clair que cette journée a été difficile pour moi. Ce fut un moment compliqué après une élimination de cette manière. Mais j'ai un immense respect pour Messi. Je l'ai vu grandir en tant que footballeur. »

Il a continué : « Je pense que Messi est tout simplement un joueur extraordinaire, et aussi une personne formidable, d'après ce que me disent ceux qui le connaissent. Je ne l'ai côtoyé que deux fois, mais il me semble être quelqu'un de très humble. Il a toujours fait passer l'équipe avant lui-même, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Argentine a connu le succès qui a été le sien. »

Il a précisé : « Je me souviens que ce jour-là, je l'ai enlacé et lui ai souhaité bonne chance pour la finale. La Coupe du monde ne nous est finalement pas revenue, mais c'est ainsi qu'est le Mondial : les meilleurs joueurs s'affrontent sur la plus grande des scènes, et bien sûr, il y aura toujours un perdant. »

Il a ajouté : « Ce jour-là, après la défaite, j'ai essayé de garder la tête haute et de montrer du respect à l'équipe adverse. Je pense que c'était important, en particulier envers Messi, au vu de tout ce qu'il a apporté au football pendant de nombreuses années. »

À propos du bon début de saison de Jude Bellingham cette année, Kane a déclaré : « Jude et moi avions une très bonne entente lors de la Coupe du monde, en raison de notre manière de jouer et de nous échanger le ballon. Il y avait une excellente complicité avec et sans le ballon. »

Il a enchaîné : « Nous avons aussi noué une relation très forte en dehors du terrain, et cela ne peut qu'aider la sélection. C'est formidable de voir avec quelle rapidité il s'est adapté à Madrid. J'ai un peu discuté avec lui pendant la Coupe du monde à propos de José Mourinho, et je savais qu'il allait apprécier Mourinho. »

Il a conclu : « Et je savais que Mourinho apprécierait Jude, et il est clair qu'ils semblent déjà entretenir une bonne relation. Jude a réalisé des débuts formidables. Et du point de vue de l'Angleterre, c'est formidable à voir. »



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