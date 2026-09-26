L’Angleterre a perdu samedi soir un spectaculaire match de Ligue des nations contre l’Espagne sur le score de 2-3. L’équipe de Thomas Tuchel avait renversé à Wembley un déficit précoce pour mener 2-1, avant de voir le champion du monde totalement revenir en seconde période grâce à Álex Baena et Mikel Oyarzabal. Avant ces deux buts espagnols, Harry Kane avait manqué l’occasion d’inscrire le troisième but anglais avec un rare raté sur penalty.

Tuchel avait créé la surprise avant le match en préférant James Trafford à Jordan Pickford et en alignant Jarell Quansah au poste d’arrière droit à la place de Trent Alexander-Arnold. Myles Lewis-Skelly a débuté aux côtés d’Elliot Anderson au milieu de terrain. L’Espagne a vu Eric García déclarer forfait sur blessure juste avant le coup d’envoi et a lancé Marc Pubill pour le remplacer.

L’Espagne a connu un début de match rêvé. À la deuxième minute, l’Anglais Marc Guéhi a trop tergiversé avec le ballon, avant que Lamine Yamal ne le dépossède intelligemment et ne glisse le ballon avec sang-froid devant Trafford : 0-1. Peu après, Ferran Torres pensait doubler la mise, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

L’Angleterre s’est reprise, même si les meilleures occasions restaient d’abord pour l’Espagne. Après seize minutes, Trafford a empêché le 0-2 de Ferran du pied. L’attaquant s’est retrouvé de nouveau seul face au gardien peu après, mais a tiré à côté, gâchant ainsi une énorme occasion. Dani Olmo a lui aussi été proche de marquer après un joli travail préparatoire de Yamal.

Contre le cours du jeu, l’Angleterre est revenue à hauteur à la 37e minute. Anderson a récupéré le ballon, avant qu’Anthony Gordon et Jude Bellingham ne lancent un contre rapide conclu avec sang-froid par Gordon lui-même. Quatre minutes plus tard, Harry Kane a repris de la tête un centre de Nico O'Reilly, aidé par un bloc totalement manqué et étrange de Marc Cucurella, pour le 2-1.

Au retour des vestiaires, l’Angleterre a eu une occasion en or de creuser l’écart. Après intervention de la VAR, Bellingham a obtenu un penalty à la suite d’une faute de Rodri, mais Kane a à moitié glissé avant d’expédier le ballon en pleine barre transversale. Le capitaine a ainsi laissé passer l’occasion rêvée du 3-1.

Ce raté a coûté cher à l’Angleterre. Álex Baena et Mikel Oyarzabal sont entrés en jeu et peu après, l’Espagne a profité d’une perte de balle d’O'Reilly. Olmo a trouvé Baena, qui a inscrit le 2-2 d’une frappe depuis l’entrée de la surface.

Bukayo Saka a ensuite été tout près de redonner l’avantage à l’Angleterre, mais le but décisif est tombé de l’autre côté. À la 74e minute, Baena a lancé Oyarzabal à travers la défense anglaise, avant que le remplaçant ne pique subtilement le ballon au-dessus de Trafford pour le 2-3. L’Angleterre ne s’est pas remise de ce coup dur et a ainsi perdu son premier match de groupe de Ligue des nations contre le champion du monde.







