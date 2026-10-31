Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, a évoqué son ambition de remporter le Ballon d'Or, affirmant qu'il croyait à cette possibilité depuis son transfert au club allemand. Il est également revenu sur son ressenti après avoir été sacré et sur la question de savoir s'il se considère actuellement comme le meilleur joueur du monde.

Kane a déclaré, dans des propos accordés au magazine français France Football, qui remet le trophée : « Je savais que rejoindre le Bayern Munich me donnerait l'occasion de progresser et de faire passer mon niveau à une nouvelle étape. Les buts que j'ai marqués, le fait d'atteindre les phases avancées des compétitions, tout cela m'a fait prendre conscience que si je parvenais à maintenir la constance de mon niveau, à continuer de progresser, à devenir un meilleur joueur et à marquer davantage de buts, alors le Ballon d'Or pourrait devenir un objectif réaliste. »

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Il a ajouté : « Marquer 73 buts en une seule saison, c'est tout simplement exceptionnel. Remporter les trois titres ici en Allemagne, et terminer à la troisième place de la Coupe du monde. Je sais que l'Angleterre n'a pas remporté le tournoi, mais atteindre cette étape reste une grande performance. »

Il a poursuivi : « Nous étions également très proches d'atteindre la finale de la Ligue des champions. Toutes ces choses ont contribué à faire de cette saison une saison exceptionnelle, et j'ai ensuite compris que figurer parmi les nominés au Ballon d'Or était devenu une possibilité réelle. »

Le meilleur joueur ?

Interrogé sur le sentiment d'être le meilleur joueur du monde après avoir remporté le Ballon d'Or, Kane a répondu : « Oui et non. Oui, parce qu'on a voté pour moi comme lauréat du Ballon d'Or, mais cela relève de points de vue très personnels, car il y a beaucoup de joueurs formidables. »

Il a enchaîné : « À un moment ou à un autre de la saison, chacun des dix premiers du classement du Ballon d'Or 2026 sera considéré comme le meilleur joueur du monde. Je n'aime pas penser de cette façon, car au bout du compte, on finit par vivre dans le passé, à regarder en arrière et à méditer sur ce que l'on a accompli l'année précédente. »

L'ancienne star de Tottenham a ajouté : « Je me dis déjà : d'accord, la saison dernière a été formidable, mais puis-je faire mieux cette saison ? Du point de vue des autres, je suis actuellement le meilleur joueur du monde, mais je n'y pense pas vraiment de cette manière ; je passe simplement à ce qui m'attend ensuite. »