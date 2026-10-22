Dans sa chronique pour Sky, Hamann est revenu sur le match nul 2-2 des Munichois contre Arsenal en Ligue des champions et sur le débat suscité ensuite par le sélectionneur national Jürgen Klopp lors de son interview à la mi-temps : « Jürgen Klopp a dit dans une interview qu’il ne comprenait pas le rôle de Harry Kane dans le jeu du Bayern. Je ne sais pas s’il voulait en faire une critique. Je l’ai déjà expliqué : Kane fait tout ce qui, normalement, n’est pas son rôle. Et Vincent Kompany a déjà dit l’an dernier qu’il aimerait que Kane soit plus souvent dans la surface adverse. »





Klopp s’était étonné de voir l’attaquant Kane parfois très bas dans sa propre moitié de terrain face aux Gunners. Il a déclaré au journaliste de DAZN Daniel Herzog : « Vous venez de dire : “Harry Kane est partout aujourd’hui.” Avec le ballon, cela ne me pose aucun problème. Mais quand je vois Harry Kane sur la dernière ligne, non pas dans un bloc bas, mais lors d’un pressing au milieu de terrain, alors… » Il n’a pas achevé sa réflexion, ajoutant toutefois : « Mais je ne suis pas le pape du football, chacun peut faire ce qu’il veut. Cela dit, je n’ai toujours pas complètement compris. »

Kane a pourtant livré une performance remarquable contre Arsenal. Il a marqué sur penalty et offert, d’une passe splendide, le but de l’égalisation provisoire à Alphonso Davies. Kane a même effectué un dégagement aux six mètres avant d’être désigné « homme du match ».

Pour Hamann, les décrochages incessants de Kane posent néanmoins un problème au plus haut niveau : « La question est la suivante : peut-on exercer la pression nécessaire sur la défense adverse avec un attaquant qui évolue la plupart du temps au milieu de terrain et en défense ? Saibari n’a pas non plus souvent occupé la pointe contre Arsenal, et il a alors tout simplement manqué de présence devant. Cela peut passer en Bundesliga, mais je ne sais pas si cela fonctionne sur la scène internationale. »

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Dans l’ensemble, l’ancien international a jugé « correcte » la prestation de son ancien club face au finaliste londonien de l’an dernier. L’absence de Michael Olise, suspendu, a toutefois constitué un handicap majeur. « Quand une équipe comme Arsenal vous presse, il est d’autant plus important d’avoir des joueurs capables de conserver le ballon sous pression, a expliqué Hamann. Olise permet régulièrement au Bayern de se sortir de ces situations. Même avec deux joueurs face à lui, il est toujours capable de s’en sortir, et un coéquipier se retrouve alors libre quelque part. »

Où se situe le Bayern au classement de la Ligue des champions ?

Après trois matches, le Bayern compte désormais cinq points. Il occupe la 14e place du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions. Son prochain rendez-vous sera un déplacement difficile chez l’Atlético de Madrid.

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Hamann ne pense pas que le Bayern parviendra à décrocher directement son billet pour la phase à élimination directe : « Même si le Paris Saint-Germain a dû passer deux fois par les barrages au cours des deux dernières années et a tout de même fini par remporter la Ligue des champions, terminer parmi les huit premiers et se qualifier ainsi directement pour les huitièmes de finale représente un avantage non négligeable, notamment parce que cela permet de recevoir au match retour. Mais je ne crois pas que le Bayern finira parmi les huit premiers. »