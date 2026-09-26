Kane et Gordon après la défaite face à l'Espagne : nous avons répété ce qui s'est passé au Mondial !

Les joueurs de l'équipe d'Angleterre ont reconnu la force de l'Espagne, après la défaite 3-2 concédée sur la pelouse de Wembley lors de la première journée de la Ligue des nations, tout en insistant sur le fait que l'écart entre les deux sélections n'était pas grand et que les « Three Lions » avaient laissé passer l'occasion de repartir avec un résultat différent.

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, a déclaré : « J'ai déjà dit que nous avions livré une bonne performance à la Coupe du monde, mais que nous n'avions pas réussi à la maintenir pendant les quatre-vingt-dix minutes. Quelque chose de similaire nous est peut-être arrivé aujourd'hui. »

Il a ajouté : « Nous avons joué contre les champions du monde et les champions d'Europe, et nous avons livré une bonne performance. Un autre jour, nous aurions certainement gagné. Nous devons tirer profit des points positifs, nous remettre et réessayer dans quelques jours. »

Kane a également répondu à une question portant sur le fait de savoir si la décision rendue cette semaine dans l'affaire de Manchester City, qui comprenait 115 chefs d'accusation liés à des infractions financières, avait perturbé la concentration des joueurs de la sélection : « Il y a eu quelques discussions à ce sujet, mais nous nous entraînons avec l'équipe nationale, et cela a été un grand avantage pour nous ; nous avons mis de côté le football des clubs, et cette semaine n'a pas fait exception. »

De son côté, Anthony Gordon a qualifié la défaite de l'Angleterre d'« occasion manquée », soulignant que les erreurs face à une sélection de l'envergure de l'Espagne se paient cher.

Il a déclaré : « C'était un match magnifique, et certaines attaques étaient de très haut niveau, mais dans un match comme celui-ci, les erreurs coûtent très cher. On a toujours le sentiment que c'est vous qui offrez la victoire, plutôt qu'eux qui la remportent. »

Gordon a évoqué le penalty manqué par Kane, estimant que le convertir aurait placé l'Angleterre en meilleure position pour conclure le match : « Cela nous met dans une excellente position. Les penalties, ça arrive, et il en rate rarement, donc on va lui pardonner. »

L'ailier a affirmé que les deux sélections étaient proches au niveau du rendement, ajoutant : « Je ne pense pas qu'il y ait une différence ; j'ai le sentiment que nous sommes à égalité. Si le penalty avait été marqué, nous aurions pu gagner. »

Dans le même temps, Gordon a reconnu les qualités de la sélection espagnole : « Ce sont les meilleurs au monde pour une bonne raison. Quand le score est passé à 3-2, on pouvait voir leur capacité à contrôler le ballon. »

Il a également commenté son remplacement au cours du match : « Cela me déçoit toujours, mais j'ai senti ce soir que c'était peut-être la bonne décision, car j'étais un peu fatigué. »

Pour sa part, le défenseur Jarell Quansah a fait l'éloge de la sélection espagnole : « Ce sont les champions du monde, la meilleure équipe au monde, et nous avons livré un match solide. Nous espérons tirer profit de cette expérience et obtenir un résultat positif lors de notre prochain match contre eux. »