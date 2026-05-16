Kane conclut en beauté son premier exercice en Bundesliga en inscrivant un triplé lors de son ultime sortie sous les couleurs du Bayern

Samedi après-midi, Harry Kane a guidé le Bayern Munich vers une victoire 5-1 contre le 1. FC Cologne en inscrivant un triplé lors de la dernière journée de Bundesliga. Ce succès face au promu permet au champion en titre de conclure la saison en beauté, tandis que l’attaquant anglais porte son total à 36 buts en championnat. À l’Allianz Arena, la rencontre était également marquée par les adieux de plusieurs joueurs et par l’ultime arbitrage de Deniz Aytekin.

Avant le coup d’envoi, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro et Nicolas Jackson ont été salués par le club bavarois. Vincent Kompany a par ailleurs effectué plusieurs changements dans son onze, avec les retours de Manuel Neuer, Dayot Upamecano et Luis Díaz. Dominateur dès l’entame, le Bayern a toutefois dû attendre un moment avant de se créer sa première véritable occasion.

Après un premier avertissement de Kane, dont la frappe, bien servie par Jamal Musiala, passait au-dessus, l’ouverture du score intervenait finalement à la 10e minute : Musiala centrer depuis la droite, Joshua Kimmich prolongeait de la tête et Kane concluait d’une magnifique volée : 1-0. Trois minutes plus tard, l’Anglais doublait la mise d’une frappe sur un coup franc tiré rapidement après une faute sur Musiala à l’entrée de la surface.

Cologne est toutefois revenu dans le match. Musiala a servi Said El Mala, qui, lancé à pleine vitesse, a battu Neuer d’une frappe maîtrisée : 2-1. Le suspense n’a toutefois pas duré longtemps, car le Bayern a de nouveau frappé quatre minutes plus tard par l’intermédiaire de Tom Bischof. Le milieu de terrain a marqué d’une frappe à ras de terre à distance après un travail préparatoire de Lennart Karl.

Les Bavarois sont restés les plus menaçants : Luis Díaz a vu sa frappe repoussée par Marvin Schwäbe, puis Musiala a frappé le poteau juste avant la mi-temps, servi en profondeur par Kane. Cologne, réduit à des contres sporadiques, regagna les vestiaires avec un retard de 3-1.

Après la mi-temps, Cologne a accentué sa domination et pris le contrôle du ballon. Dès son entrée en jeu, Linton Maina s’est montré menaçant, et Marius Bülter a failli ouvrir le score de la tête. En face, le jeune Lennart Karl a trouvé le poteau, tandis que Díaz se montrait dangereux dans la surface.

Dans les dernières minutes, Kane a définitivement scellé le sort de la rencontre en complétant son triplé. Après une récupération de Goretzka au milieu de terrain, l’attaquant a déclenché une frappe lointaine qui a fini dans le coin gauche : 4-1. Kane porte ainsi son total à 70 buts et passes décisives cette saison sous le maillot bavarois.

Guerreiro et Jackson, qui faisaient leurs adieux, ont ensuite pu entrer en jeu, tandis que Neuer a dû quitter le terrain en raison d’une blessure au mollet. Jackson, qui retournera à Chelsea à la fin de la saison, a couronné son dernier match sous les couleurs du Bayern par un but. L’attaquant, lancé par Díaz, a conclu avec sang-froid à bout portant : 5-1.