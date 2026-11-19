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Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, a évoqué ses ambitions avec son équipe en Ligue des champions, ainsi que la possibilité de voir son coéquipier Michael Olise remporter un jour le Ballon d'Or.

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Il a également évoqué les similitudes entre son style de jeu et celui de la légende du Real Madrid, Karim Benzema, dans des déclarations accordées au site français Foot Mercato.

Kane a salué les qualités de Benzema : « J'ai toujours été un de ses admirateurs. Ce qu'il a accompli avec le Real Madrid en 2022 était vraiment impressionnant. Il a cette capacité à décrocher au milieu de terrain, à jouer presque comme un meneur de jeu, à contrôler le rythme du match, tout en arrivant dans la surface au bon moment. »

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Il a ajouté : « Nous sommes un peu différents sur le plan physique, mais je vois de grandes similitudes entre nous en termes d'intelligence de jeu, de capacité à trouver les espaces et d'envie d'aider les joueurs qui nous entourent. Nous avons tous les deux prouvé qu'il n'est pas toujours nécessaire d'être dans la surface pour marquer. »

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Interrogé sur la possibilité de voir Michael Olise remporter le Ballon d'Or et le ramener à Munich, Kane a déclaré : « Michael est un joueur formidable, nous voyons chaque jour à l'entraînement sa qualité et ce qu'il est capable d'apporter sur le terrain. Il a sans aucun doute toutes les qualités pour ramener le Ballon d'Or à Munich, il n'y a aucun doute là-dessus. »

L'attaquant anglais a également évoqué les chances du Bayern Munich de remporter la Ligue des champions cette saison, assurant que la compétition représente le plus grand objectif pour lui et ses coéquipiers.

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« La Ligue des champions est un objectif majeur pour moi et pour toute l'équipe. Nous avons un groupe solide, composé de joueurs au potentiel énorme. La confrontation face au Paris Saint-Germain la saison dernière a été folle et extrêmement serrée, et il n'y a aucune honte à être éliminé par une équipe qui a remporté le titre deux fois d'affilée », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Continuer à travailler avec le même entraîneur et le même groupe pendant une saison de plus nous aidera à devenir plus forts. »

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L'ancien attaquant de Tottenham a poursuivi : « Nous avons commencé la saison en croyant que ce pourrait être notre saison, et nous devons trouver le moyen d'y parvenir, de trouver ce petit supplément qui fait la différence et qui nous aide à franchir les prochains tours. Nous ferons tout notre possible pour remporter la Ligue des champions, c'est notre objectif principal. »

Kane est également revenu sur son sacre au Ballon d'Or, se disant fier d'avoir reçu le trophée dans sa ville natale et de voir son nom figurer aux côtés des légendes du football.

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« Je suis extrêmement fier d'avoir remporté le Ballon d'Or, et le fait de recevoir le trophée dans ma ville natale a rendu ce moment encore plus spécial. Voir mon nom aux côtés de joueurs comme Ronaldo Nazário, qui m'a remis le trophée ce soir-là, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Gerd Müller est une immense source de fierté pour moi, surtout au vu de mon parcours, marqué par des prêts en début de carrière qui m'ont obligé à développer ma confiance en moi et ma capacité de résilience », a-t-il confié.

Il a poursuivi : « Depuis mon arrivée au Bayern, j'ai clairement franchi un cap, et j'ai le sentiment d'être au sommet de mon niveau. »

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Et Kane de conclure : « Je pense que le Ballon d'Or a changé la façon dont les gens me voient partout dans le monde. Je ne m'attendais peut-être pas à un tel engouement ni à une telle réaction du public. Quand j'ai soulevé le trophée devant les supporters qui m'attendaient dans la rue à ma sortie de la cérémonie, j'ai compris que je vivais un moment magique que je n'oublierai jamais. »