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Muhammad Sharaf Eldeen

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Kane après avoir remporté le Soulier d'or : la saison dernière fut la meilleure de ma carrière

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H. Kane
Allemagne
Angleterre

La star anglaise a mis en avant le rôle de ses coéquipiers et de son entraîneur

Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich, a reçu ce mercredi le Soulier d'or européen, après avoir terminé la saison 2025-2026 meilleur buteur du championnat allemand avec 36 buts, devançant tous les buteurs des grands championnats européens.

La star anglaise a remporté cette récompense pour la deuxième fois de sa carrière, après l'avoir décrochée en 2024.

Kane a déclaré après avoir reçu le trophée : « Je tiens à remercier le Bayern Munich, le staff, les entraîneurs et mes coéquipiers. Sans eux, je ne serais pas ici. »

Il a poursuivi : « Une telle récompense demande beaucoup de travail. J'essaie d'aider l'équipe de la meilleure façon possible. La saison dernière a été exceptionnelle, et j'en suis très fier. C'était la meilleure saison de ma carrière jusqu'à présent. »

L'ancienne star de Tottenham a ajouté : « Je me sens très à l'aise au Bayern Munich. Nous visons toujours à réaliser de grandes choses, et nous voulons le faire à nouveau cette saison. »

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Kane a réalisé une saison exceptionnelle avec le Bayern, inscrivant 61 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues, dont 36 buts en 31 matchs de championnat allemand, et il a contribué au sacre de l'équipe en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne, en plus d'atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, avant d'être éliminé par le Paris Saint-Germain, vainqueur du titre.

Il est également devenu le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga à remporter le titre de meilleur buteur lors de chacune de ses trois premières saisons dans la compétition.

« Le championnat des attaquants »

Kane a ajouté au sujet de la nature du championnat allemand : « Le championnat est très offensif ; même lorsque vous menez 2-0 ou 3-0, le match peut encore basculer. C'est le championnat des attaquants. De nombreuses équipes veulent gagner et marquer des buts, et cela nous convient bien ; car nous voulons nous aussi faire cela et gagner. »

Le capitaine de la sélection anglaise a parlé de son style de jeu en déclarant : « Je me sens très à l'aise à tous les postes ; plus on avance en âge, plus on apprend à connaître différentes zones du terrain. La saison dernière, cette compréhension était meilleure ; l'entraîneur (Vincent Kompany) me permet de décrocher pour aider à la construction du jeu, puis de repartir de l'avant. »

Il a complété : « L'entraîneur attend beaucoup de tout le monde, avec et sans le ballon. L'équipe est très spéciale, et j'aime remporter les duels autant que j'aime marquer des buts. »

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