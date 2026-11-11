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Harry Kane, le capitaine de la sélection anglaise et attaquant du Bayern Munich, s'est exprimé sur le tournant qu'a connu sa carrière, après avoir mis fin à des années d'attente sans remporter de titres collectifs, affirmant que les sacres décrochés avec le club allemand l'ont aidé à se libérer d'une immense pression qui le poursuivait tout au long de sa carrière.

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Les déclarations de Kane sont intervenues lors de la conférence de presse d'avant-match de la rencontre entre l'Angleterre et la Croatie, prévue demain jeudi au stade de Wembley, dans le cadre de la Ligue des nations européenne, un match au cours duquel l'attaquant anglais s'apprête à réaliser un exploit historique sur le plan des sélections internationales, en plus de célébrer son sacre au Ballon d'Or.

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Kane a déclaré : « Ces moments ont été difficiles, lorsque tu as le sentiment d'afficher un bon niveau et de réaliser des statistiques remarquables, mais que tu ne remportes pas de titres collectifs, ce qui est en fin de compte la raison pour laquelle on joue au football. Ma situation était à certains égards assez singulière (avec Tottenham), et je ne sais pas s'il existe un autre joueur qui a connu une expérience similaire, sans remporter le moindre titre durant toute cette période. »

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Il a ajouté : « Lorsque j'ai remporté mon premier titre avec le Bayern Munich, j'ai eu l'impression qu'un énorme poids était retiré de mes épaules, notamment concernant le fait d'en parler lors des entretiens et des conférences de presse. Cela m'a aidé à me détendre et à me sentir plus libre, sans trop réfléchir ni supporter cette pression supplémentaire. »

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Il a poursuivi : « Je suis aujourd'hui dans une phase formidable de ma carrière, après avoir remporté de nombreux titres au cours des deux dernières années, et j'espère en avoir encore beaucoup devant moi. J'espère avoir remporté plus de 20 titres d'ici la fin de ma carrière, et que l'on ne parlera pas autant des dix premières années. »

Le record et le Ballon d'Or

L'attaquant du Bayern Munich a évoqué le fait qu'il se rapproche de devenir le seul détenteur du record du joueur le plus capé avec la sélection anglaise, après avoir égalé le précédent record détenu par le gardien légendaire Peter Shilton, avec un total de 125 matchs internationaux.

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Kane devrait disputer son 126e match international face à la Croatie, devenant ainsi le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection anglaise, et il bénéficiera également d'un hommage particulier avant le match, en présence de Shilton, pour célébrer cet exploit.

Kane a déclaré au sujet de cet exploit : « Bien sûr, c'est l'un des plus grands accomplissements de ma carrière, et je pense qu'il reflète la constance à afficher un niveau au plus haut, et je pense que tout grand joueur veut être capable de performer bien année après année. »

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Il a ajouté : « Atteindre ce nombre de matchs internationaux représente un témoignage des choses dont j'ai parlé dans mon discours lors de la cérémonie du Ballon d'Or, ainsi que de tout ce qui se passe dans les coulisses et du dévouement au travail, et c'est assurément l'un des plus grands accomplissements de ma carrière. »

Au sujet de la présentation du trophée du Ballon d'Or aux supporters au stade de Wembley, le capitaine de l'Angleterre a déclaré : « Le Ballon d'Or est encore à Munich, mais j'espère qu'il sera ici demain. Je pense que tout le monde ressent une grande fierté du fait que je l'aie remporté. Et pour moi personnellement, c'est formidable de voir mes coéquipiers et les personnes qui m'ont aidé à le remporter. »

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Il a conclu : « C'était formidable pour le Bayern Munich, la sélection anglaise et les supporters anglais. Ce fut une expérience incroyable, et je suis extrêmement reconnaissant de tout ce soutien. »

Cet hommage intervient après le sacre de Kane au Ballon d'Or 2026, faisant de lui le premier joueur anglais à remporter le trophée depuis Michael Owen en 2001. Ce sacre représente également une étape marquante de sa carrière, après avoir mis fin, avec le Bayern Munich, à une longue attente pour ses premiers titres collectifs, à la suite de son transfert de Tottenham Hotspur à l'été 2023.

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Kane détient déjà le record du meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise, avec un total de 91 buts, et il ajoutera face à la Croatie un autre exploit historique, en prenant seul la tête de la liste des joueurs les plus capés de la sélection.