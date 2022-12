Kalulu, Koné, Terrier, Simakan, Fofana… quelle équipe de France pour le rassemblement du mois de mars ?

Dans un peu plus de trois mois, les Bleus disputeront le premier match des qualifications pour l’Euro 2024 avec sans doute de nouvelles têtes

Après l’émotion, le temps des questions. Ce lundi à 13h30, l’équipe de France a quitté le Qatar la tête haute et les valises pleines de regrets après la perte de leur titre dans une finale d’anthologie face à l’Argentine (3-3, 2 t.a.b à 4). Il faudra certainement quelques semaines, quelques mois pour que tout cela cicatrise. Mais au mois de mars les Bleus enfileront à nouveau leur tunique, au stade de France face aux Pays-Bas et en Irlande pour les deux premiers matchs des éliminatoires de l’Euro 2024.

Dans un peu moins de trois mois, Didier Deschamps, s’il est encore le sélectionneur, annoncera une nouvelle liste et il y a fort à parier que certaines nouveautés devraient y apparaître. Goal fait le point sur les joueurs qui pourraient être ou ne pas être appelés.

L’heure de Mike Maignan ?

Dans les buts d’abord : Hugo Lloris qui fêtera ses 36 ans le 26 décembre, sera-t-il encore de la partie ? « Ce n’est pas le moment de répondre à cette question. C'est une soirée douloureuse. On prendra du recul et de hauteur sur les choses pour répondre à ces questions-là », affirmait-il dimanche après la défaite contre les Argentins.



Steve Mandanda, lui, devrait mettre un terme à sa carrière internationale. Numéro 2 avant sa blessure à un mollet qui l’a empêché d’être au mondial, Mike Maignan, postule à une place de titulaire. Derrière lui, Alphonse Areola et Alban Lafont pourraient logiquement être appelés. Illan Meslier (Leeds), qui dispose d’une cote en Angleterre, pourrait être l’une des surprises.

En défense centre Varane, Upamecano et Konaté forment une base solide

Au Qatar, la défense central des Bleus a été l’une des grandes satisfactions du tournoi. Si Raphaël Varane a rassuré et est monté en puissance tout au long de la compétition, Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano ont marqué des points précieux pour la suite de leur avenir en Bleu.



Dans un secteur ultra concurrentiel, il faudra surveiller le retour de blessure de Presnel Kimpembe ou de Wesley Fofana. Mais aussi la montée en puissance de jeunes défenseurs comme Benoît Badiashile, déjà appelé, Axel Disasi ou Mohamed Simakan. Les performances de Jules Koundé et William Saliba seront aussi à observer.

Latéral droit, un poste à pourvoir…

Le mondial à soulever quelques doutes, à commencer par le côté droit de la défense. Si l’avenir en sélection de Benjamin Pavard semble réglé à ce poste puisque Deschamps ne lui a pas accordé de temps de jeu après le match contre l’Australie, Koundé a fait le job sans pour autant se montrer à son aise. Pour la suite, plusieurs profils ressortent. Ceux des défenseurs polyvalents Pierre Kalulu et Mohamed Simakan. Deux joueurs que l’on retrouve régulièrement chez les Espoirs. Les profils de Jonathan Clauss et Malo Gusto ne sont pas non plus à écarter.

A gauche, qui pour suppléer Théo Hernandez ?

A l’opposé, l’équilibre semblait avoir été trouvé. Avec les frères Hernandez, l’équipe de France semblait disposer de deux latéraux de haut niveau. Lucas va devoir gérer une nouvelle blessure longue durée (rupture des ligaments croisés du genou droit) et Théo a parfois manqué de solidité défensive comme ce fut le cas lors des trois derniers matchs de son mondial.

A ce poste, DD peut compter sur Lucas Digne, régulier dans ses performances en sélection ou Ferland Mendy, moins convaincant avec le maillot tricolore mais titulaire au Real Madrid et capable aussi de jouer à droite.

Un milieu en recherche de densité

Au milieu de terrain, les doutes pour la suite sont nombreux. Et en l’absence de Paul Pogba et N’Golo Kanté, le sélectionneur a certainement manqué de densité pour suppléer la paire Tchouameni-Rabiot au cours de la compétition. Youssouf Fofana, premier remplaçant dans ce secteur, a marqué des points. Jordan Veretout ou Mattéo Guendouzi partent de plus loin et Eduardo Camavinga devra obtenir plus de temps de jeu malgré la confiance que lui témoigne Deschamps.

D’autres joueurs pointent le bout de leur nez et il suffit de regarder chez les Espoirs pour s’en rendre compte. Auteur de belles performances depuis son arrivée à Mönchengladbach, Manu Koné pourrait être l’une des belles surprises de mars. Kephren Thuram doit retrouver le niveau qui était le sien la saison passée. Maxence Caqueret et Enzo Le Fée sont deux profils à observer à plus long terme.

Un numéro 9 à (re)trouver

Le dernier chantier concerne l’attaque des Bleus et plus particulièrement le poste de numéro 9. Il faudra bien évidemment attendre de voir quelle suite Olivier Giroud entend donner à sa carrière internationale, alors que Benzema a annoncé sur ces réseaux sociaux ce lundi y mettre un terme.



En l’absence de Christopher Nkunku encore en convalescence, Randal Kolo Muani est une alternative crédible. Tout comme Marcus Thuram. Replacé attaquant de pointe depuis le début de saison en Allemagne, l’ancien Sochalien a inscrit 13 buts en 22 matchs. Les profils de Martin Terrier ou d’Amine Gouiri pourraient être testés, même si les deux joueurs ne sont pas de purs avant-centre.