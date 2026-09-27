Il y a quelques jours, le Sénégalais Kalidou Koulibaly, défenseur d'Al-Hilal, a ouvert un dossier sensible concernant son coéquipier Hassan Tambakti, en évoquant le besoin du défenseur saoudien de travailler et de s'entraîner davantage, soulignant que le fait de posséder les qualités ne l'empêche pas de subir des blessures. Et voilà que le nom de Tambakti revient à nouveau sur le devant de la scène, mais cette fois en raison d'une blessure contractée avec la sélection saoudienne.

Tambakti est apparu diminué par une blessure lors de la dernière rencontre face à Oman en Coupe du Golfe Arabique « Gulf 27 », avant de rassurer les supporters sur son état et de qualifier la blessure de bénigne. Malgré cela, la récurrence des problèmes physiques du joueur ramène à l'esprit les propos de Koulibaly et ouvre la porte aux interrogations sur la capacité de Tambakti à disputer des matchs consécutifs.

Koulibaly l'avait dit, et Tambakti se blesse de nouveau

Les propos de Koulibaly ne présentaient pas Tambakti comme un joueur dépourvu de qualités, bien au contraire : il avait souligné ses capacités, tout en liant les blessures au besoin de davantage de travail et d'entraînement. Et quelques jours après ces déclarations, Tambakti a subi un nouveau problème physique lors de la rencontre face à Oman.

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Selon ce qu'ont rapporté les médias après le match, Tambakti a rassuré les supporters sur sa blessure et l'a qualifiée de bénigne, tandis que le staff technique a affirmé que les blessures ont pesé sur la fin de la rencontre face à Oman, que la Saudi Arabia a remportée sur un score net de trois buts à zéro.

La soupape de sécurité de la Saudi Arabia dans l'embarras

Le danger de la blessure de Tambakti réside dans son timing, d'autant plus que la sélection saoudienne est déjà entrée dans une phase décisive du tournoi après avoir assuré sa qualification pour les demi-finales, tandis qu'a été confirmée dans le même temps l'absence de Hassan Kadesh pour le reste des rencontres de la Gulf 27 en raison d'une blessure à la cuisse et de son besoin d'un programme de soins et de réadaptation.

Par conséquent, toute nouvelle absence dans la ligne arrière pourrait placer Georgios Donis devant des options réduites, d'autant que Tambakti représente l'un des éléments importants de la charnière défensive, et son absence éventuelle pourrait contraindre l'entraîneur grec à revoir ses calculs avant la rencontre face à l'Irak, puis le match de demi-finale.

L'affaire va-t-elle tourner à la crise ?

Le problème ne concerne pas une seule blessure, mais tout un historique de soucis physiques dont Tambakti a souffert à différentes périodes, ce qui fait de sa condition physique un sujet de préoccupation permanente, en particulier lorsqu'il est appelé à disputer des matchs rapprochés durant un tournoi de courte durée.

À l'heure actuelle, il n'existe aucun indice officiel d'une absence de Tambakti lors de la prochaine rencontre ; le joueur lui-même a d'ailleurs rassuré les supporters après le match face à Oman. Mais le maintien d'une surveillance médicale de son état devient nécessaire, surtout au vu du besoin de la Saudi Arabia de préserver le plus grand nombre possible de ses éléments dans les phases décisives.