Kaka voit la France comme le principal concurrent du Brésil au Qatar

La Coupe du monde au Qatar approche, et tout le monde y va de son pronostic concernant les forces en présence au sein des différentes sélections.

Le Brésil et son armada offensive font partie des principaux favoris alors que se profile à l'horizon la Coupe du monde au Qatar.

Neymar et ses partenaires devront toutefois se méfier de quelques adversaires redoutables, à commencer par l'équipe de France.

Interrogé par Marca sur ses pronostics pour le tournoi, l'ancien international auriverde Kaka y croit pour la Seleção : "Le Brésil comme l'Argentine ont de grandes chances de remporter cette Coupe du monde ", assure-t-il.

Battu par les Bleus en 2006, l'ancien joueur du Milan se veut toutefois méfiant : "La France est le principal adversaire parce qu'elle a des joueurs fantastiques et qu'elle est championne en titre, bien que l'Espagne et l'Allemagne soient aussi d'excellents rivaux. Ensuite, il faut garder un œil sur le Portugal, qui a une bonne équipe, même s'il faut attendre de voir comment Cristiano Ronaldo y arrive."

"Mon meilleur souvenir au Real ? Le jour où je suis parti, pour ce que m'a dit Florentino"

Une interview dans laquelle l'ancien meneur de jeu du Real Madrid, dont le passage en Liga n'aura pas été aussi flamboyant qu'en Lombardie, sort également la boîte à souvenirs. Et évoque sa relation avec Florentino Pérez.

"Mon meilleur souvenir au Real ? Cela peut paraître étrange mais je dirais que c’est le jour où je suis parti, parce que j'ai parlé à Florentino et il m'a dit qu'il me voyait comme un grand professionnel qui avait fait tout son possible pour obtenir de grands résultats à Madrid, mais que les blessures et les quelques minutes que l'entraîneur m'a données ne le permettaient pas", dévoile-t-il.

"C'était une grande satisfaction car je sentais que les portes du club m'étaient ouvertes. C'est pourquoi vous ne m'entendrez jamais dire du mal du Real Madrid ou de José Mourinho. En fait, lorsque j'ai rencontré Florentino lors de la finale de la Ligue des champions à Paris au début de l'année, nous nous sommes serrés dans les bras."