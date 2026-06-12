Kaka fait une révélation surprenante : « Ce joueur et moi, nous sommes les pires transferts du Real Madrid »

L'ancienne star brésilienne Kaká est revenue sur son passage au Real Madrid, admettant que son aventure au Santiago Bernabéu n'a pas répondu aux attentes suscitées par son arrivée en provenance de l'AC Milan en 2009.

Invité sur le podcast de l’ex-défenseur anglais Rio Ferdinand, le Ballon d’Or 2007 a reconnu que son passage dans la capitale espagnole, malgré les leçons apprises sur les plans humain et sportif, n’avait pas répondu aux attentes.

Il a ajouté : « Je suis arrivé au Real Madrid après avoir été désigné meilleur joueur du monde, mais si vous cherchez aujourd’hui les pires transferts de l’histoire du club, vous trouverez mon nom aux côtés de celui d’Eden Hazard. C’est la réalité dont les gens parlent. »

Le Ballon d’Or 2007 impute d’abord son déclin à des blessures à répétition, puis aux choix de l’entraîneur portugais José Mourinho, qui lui préféra d’autres joueurs pour le onze de départ.

« Mon premier problème, ce furent les blessures ; le second, les choix de l’entraîneur. Mourinho privilégiait Mesut Özil, Ángel Di María, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Nous étions nombreux à briguer quelques places, et finalement, il a opté pour d’autres joueurs », explique-t-il.

Cette période l’a poussé à s’interroger sur sa véritable identité : « Je me demandais : suis-je le meilleur joueur du monde ou l’un des pires transferts du Real Madrid ? Au final, j’ai compris que mon identité ne se définissait pas par ces jugements, mais par ma foi et mes valeurs personnelles. »